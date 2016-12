CSV 2004 Tomis - Ştiinţa, derby-ul campionatului feminin

Cele două formaţii care în ultimii doi ani au jucat două finale de campionat şi una de Cupa României, CSV 2004 Tomis şi Ştiinţa Bacău, se vor întâlni sâmbătă, de la ora 20.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, în derby-ul campionatului feminin de volei. Meciul contează pentru etapa a 16-a a Diviziei A1 şi va fi televizat în direct de postul Neptun TV. Diferenţa în clasament dintre cele două echipe este de numai două puncte, astfel că Tomis va deveni noul lider în cazul unei victorii cu 3:0 sau 3:1!

Toate cele trei finale amintite mai sus au fost câştigate de formaţia constănţeană, motiv pentru care Florin Grapă, antrenorul şi preşedintele clubului băcăuan, a decis să revoluţioneze lotul Ştiinţei din sezoanele trecute. Pentru întâia oară din campionatul 2005-2006, Bacăul are în lot mai mult de două straniere, respectiv patru acum, numărul maxim permis de regulament: două din Argentina (centrul Emilce Sosa şi libero-ul Lucia Gaido), una din Bulgaria (extrema Kremena Kamenova) şi una din Olanda (coordonatoarea Kim Staelens). Lor li se adaugă internaţionalele Alexandra Sobo, Denisa Rogojinaru, Sabina Miclea-Grigoruţă şi Roxana Iosef, plus experimentatele Mihaela Herlea şi Crina Bălţatu, care pot veni oricând de pe banca de rezerve pentru a aduce un plus în jocul echipei.

Campioana României se bazează, vrând-nevrând, pe omogenitatea unei formule... unice de echipă, rodată în cele cinci meciuri disputate în luna ianuarie (trei în campionat şi două în Cupa CEV). Antrenorii Darko Zakoc şi Constantin Alexe au la dispoziţie doar şapte senioare, însă toate sunt valoroase şi dornice să facă performanţă în orice condiţii. În plus, se speră în refacerea Claudiei Gavrilescu şi a Nataşei Sevarika până la startul play-off-ului, respectiv data de 9 martie. „Este un meci greu, pe care o să-l pregătim cât se poate de bine şi o să facem totul pentru a-l câştiga. Cred că, în condiţiile actuale, se poate spune că Ştiinţa Bacău este principala candidată la titlu”, a declarat Cristina Cazacu, extrema Tomisului. „Va fi un meci spectaculos, între primele două clasate din campionat. Aşteptăm la sală cât mai mulţi spectatori, pentru că vor avea ce să vadă!”, a spus Dominique Lamb, americanca reprofilată pe postul de universal. „În meciul tur am jucat bine, chiar dacă am pierdut. Acum avem o altă şansă, iar de data aceasta şi fanii vor fi de partea noastră”, a afirmat centrul Sherline “Tasha” Holness.

Tot sâmbătă, în etapa a 16-a a Diviziei A1, se mai dispută meciurile: CSM Sibiu - CSM Bucureşti (ora 15.00); Dinamo Bucureşti - CS Volei Alba-Blaj (ora 18.00); CSU Tg. Mureş - Unic Piatra Neamţ (ora 18.00); CSM Lugoj - U. Cluj (ora 18.30). SCM U. Craiova stă.

Clasament: 1. Ştiinţa Bacău 36p/13j (setaveraj: 38:7); 2. CSV 2004 TOMIS CONSTANŢA 34p/13j (36:7); 3. Dinamo Bucureşti 29p/13j (32:14); 4. CS Volei Alba-Blaj 29p (32:20); 5. CSM Bucureşti 25p/13j (29:19); 6. Unic Piatra Neamţ 18p/13j (18:26); 7. CSU Medicina Tg. Mureş 16p (24:32); 8. SCM U. Craiova 15p (20:31); 9. CSM Lugoj 12p/13j (17:29); 10. CSM Sibiu 5p (12:39); 11. U. Cluj 3p (8:42). Argeş Volei Piteşti s-a retras din campionat înainte de finalul turului şi toate rezultatele i-au fost anulate.