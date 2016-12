CSV 2004 Tomis a câştigat primul set în acest campionat

Etapa a 8-a a Diviziei A1 la volei feminin a adus a opta înfrângere pentru CSV 2004 Tomis Constanţa, care a rămas pe ultimul loc în clasament, fără vreun punct acumulat. CSV 2004 Tomis a pierdut şi derby-ul codaşelor, cu Rapid Bucureşti, formaţie care s-a impus sâmbătă, pe teren propriu, cu 3:1 (23:25, 25:20, 25:9, 25:22).

Nou-promovata a controlat primul set, în care a condus şi la cinci puncte diferenţă, însă Tomis a revenit spectaculos, de la 18:20 la 23:20. Gazdele au egalat, dar următoarele două puncte au intrat în contul formaţiei constănţene, aflată la primul set câştigat în acest campionat! Tomis s-a hrănit din euforia acestei premiere în prima jumătate din setul al doilea, dar a căzut incredibil la scorul de 19:14 în favoarea sa, transformat în 22:19 pentru Rapid, pe fondul unor greşeli de preluare! „A fost un meci pe care l-am fi putut câştiga dacă la 1:0 pentru noi am fi continuat să jucăm de aceeaşi manieră. Din păcate, am slăbit serviciul şi nu am reuşit să ne apărăm foarte bine pe centru. Acolo Rapidul are două jucătoare mai experimentate, iar ele au atacat cel mai mult”, a explicat antrenorul secund al formaţiei de pe litoral, Constantin Ferenţi. Setul 3 le-a revenit gazdelor la mare diferenţă, iar în ultimul, cele două formaţii au alternat la conducere pe tabela de scor.

Au evoluat pentru CSV 2004 Tomis (antrenori Constantin Alexe şi Constantin Ferenţi): Kapelovies - Halchin, Şerban, Mocanu, Oprea, Cătinean şi A. Ispas - libero (au mai jucat Cojocaru, Dumitru şi R. Ispas). Roxana Cătinean, care a suferit o ruptură de menisc în meciul de la Iaşi, de sâmbăta trecută, a fost titulară în meciul de sâmbătă. „Ea a jucat bine cât a putut, dar apoi a resimţit dureri la genunchi şi am schimbat-o după primul set. A mai intrat doar în setul 4, la câteva faze”, a declarat Ferenţi.

Celelalte rezultate din etapa a 8-a: Dinamo Bucureşti - Penicilina Iaşi 3:0 (25:14, 25:9, 25:14); CSM Tîrgovişte - Unic Piatra Neamţ 3:2 (25:23, 20:25, 25:14, 20:25, 15:13); CS Volei Alba-Blaj - CSM Bucureşti 3:0 (25:13, 25:17, 25:16); CSM Lugoj - CSU Medicina Tg. Mureş 1:3 (22:25, 19:25, 26:24, 5:25); Ştiinţa Bacău - SCM U. Craiova 3:0 (25:16, 25:14, 25:12).

Clasament: 1. Ştiinţa Bacău 24p/9j (setaveraj: 26:6); 2. Dinamo Bucureşti 23p (24:2); 3. CS Volei Alba-Blaj 21p (23:7); 4. CSU Medicina Tg. Mureş 16p (18:11); 5. Unic Piatra Neamţ 13p (14:13); 6. SCM U. Craiova 12p (14:14); 7. CSM Bucureşti 11p (14:14); 8. CSM Tîrgovişte 11p (16:16); 9. CSM Lugoj 7p (10:19); 10. Penicilina Iaşi 6p (6:19); 11. Rapid Bucureşti 3p/9j (4:25); 12. CSV 2004 TOMIS CONSTANŢA 0p (1:24).