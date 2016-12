CSV 2004 Tomis a debutat cu dreptul în Cupa României

CSV 2004 Tomis Constanţa a dispus de CSU Medicina Tg. Mureş cu scorul de 3:1 (16:25, 25:23, 25:18, 25:9), într-o partidă contând ca manşă tur din sferturile de finală ale Cupei României la volei feminin. “Sirenele” pornesc acum cu prima şansă la calificarea în semifinale, însă trebuie să-şi ridice nivelul de joc în returul programat în deplasare, pentru că regulamentul competiţiei prevede că se califică mai departe echipa cu setaverajul general mai bun, astfel că Medicina elimină Tomisul dacă se impune în retur cu 3:0!

Meciul disputat ieri, în Sala Sporturilor din Constanţa, a început halucinant pentru gazde, care s-au văzut dominate clar în primul set. Oaspetele au jucat excelent, Iancu a reuşit patru aşi în acest set şi la Constanţa se profila o surpriză! Darko Zakoc a trimis pe teren la începutul setului secund formula de bază şi Tomis a echilibrat meciul. Însă, de la 12:7 pentru gazde, Medicina a egalat la 13 graţie unor blocaje perfecte şi a trecut la conducere: 22:20. Holness a reuşit şi ea două blocaje, iar Tomis a egalat scorul pe seturi, cu Ganzer revenită pe postul de universal (Jeoselyna a prins o zi foarte slabă). Mureşencele n-au acuzat şocul, au continuat să preia şi să se apere foarte bine, au condus cu 7:2 şi 10:6 în setul 3, dar nu au mai rezistat jocului din ce în ce mai bun al gazdelor. Voleibalistele constănţene au început să rişte serviciul, a funcţionat foarte bine şi blocajul, iar soarta partidei s-a înclinat de partea campioanei. Ultimul set practic n-a mai avut istoric, fiind decis de cele 12 servicii executate de Claudia Gavrilescu, până la 6:0 şi de la 16:6 la 22:6!

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Am intrat puţin mai greu în meci, poate şi datorită înfrângerii de la Bacău, care a lăsat ceva urme. Cred că s-a văzut diferenţa din momentul în care am început să jucăm ce ştim şi să eliminăm din greşeli” - Diana Neaga-Calotă (jucătoare CSV 2004 Tomis). „Nu avem nicio scuză pentru jocul foarte slab de la începutul meciului. Până la urmă ne-am revenit şi cred că a fost o bună repetiţie pentru meciul de sâmbătă cu CSM Bucureşti” - Marina Vujovic (jucătoare CSV 2004 Tomis). „A fost un început slab de meci, a fost şi greşeala mea pentru că am vrut să folosesc câteva jucătoare de rezervă, în ideea de a mai odihni titularele. Nu a fost o idee prea bună, pentru că s-a greşit foarte mult. Cred că startul mai greu de meci se datorează şi înfrângerii de la Bacău, care a afectat puţin încrederea jucătoarelor” - Darko Zakoc (antrenor principal CSV 2004 Tomis).

Au evoluat - CSV 2004 Tomis (antrenori Darko Zakoc şi Constantin Alexe): Neaga-Calotă - Ganzer, Gavrilescu, Lamb, Sevarika, Cazacu şi Vujovic - libero (au mai jucat: Holness, Jeoselyna Rodriguez şi Majstorovic); Medicina (antrenor Milorad Kijac): Pintea - Tsvetanova, Grigorova, Iancu, Salaoru, Trică şi Foca - libero (au mai jucat: Mateaş, Poboroniuc şi Paşca).

DINAMO, PRIMA ECHIPĂ CALIFICATĂ ÎN FINAL FOUR. Tot ieri, în manşa tur din sferturile de finală ale Cupei României la volei feminin, s-au mai jucat partidele: Ştiinţa Bacău - CS Volei Alba-Blaj 3:1 (28:26, 25:19, 19:25, 25:19), Dinamo Bucureşti - CSM Sibiu 3:0 (25:15, 25:19, 25:18) şi CSM Bucureşti - VC Unic LPS Piatra Neamţ 3:0 (25:16, 25:22, 25:18). Manşa retur a disputei CSM Sibiu - Dinamo Bucureşti s-a jucat... marţi, tot la Bucureşti, iar Dinamo a învins cu 3:0 (25:16, 25:19, 25:20), astfel că a devenit prima echipă calificată în Final Four. Returul celorlalte trei dispute va avea loc pe 28 noiembrie, iar formaţia care câştigă cele mai multe seturi, pe ansamblul celor două manşe, merge mai departe. Dacă setaverajul este egal, după meciul retur se joacă “set de aur” pentru stabilirea echipei calificate. Învingătoarele din sferturi se califică pentru Final Four, programat în perioada 26-27 aprilie 2013.

Miercuri s-a jucat şi partida CSM Lugoj - Argeş Volei Piteşti, restanţă din etapa a 4-a a Diviziei A1 la volei feminin. Gazdele s-au impus cu 3:0 (25:7, 25:20, 25:21), iar echipa oaspete rămâne singura din campionat care nu a câştigat vreun set în primele cinci etape! Tot ieri s-a disputat şi manşa tur a întâlnirii dintre Dinamo Bucureşti şi Phoenix Şimleul Silvaniei, scor 3:1 (25:20, 19:25, 25:16, 25:13), din sferturile de finală ale Cupei României la volei masculin.