CSV 2004 Tomis a pierdut şi derby-ul codaşelor

CSV 2004 Tomis Constanţa a ratat şi ultima ocazie de a obţine o victorie în această ediţie a Diviziei A1 la volei feminin! Duminică, în faţa celui mai slab adversar din acest campionat, Rapid Bucureşti, Tomis a pierdut cu 0:3 (16:25, 20:25, 20:25) şi acum este sigură că şansele de a evita retrogradarea sunt pur teoretice. Cu toate că şi formaţia bucureşteană a comis foarte multe greşeli neforţate, voleibalistele constănţene nu au putut profita şi au cedat iarăşi la zero! Gazdele puteau câştiga setul al doilea, însă, după ce au condus cu 8:1 şi 11:2, rapidistele au revenit şi au preluat ele conducerea, cu 14:13!!!

„O nouă înfrângere cu 3:0 pentru noi, dar după ce am pierdut săptămâna aceasta (n.r. - trecută) încă o jucătoare (n.r. - Kapelovies) care aducea echipei mai mult echilibru şi experienţă pozitivă. Din păcate, echipa a fost foarte agitată. Am început foarte prost jocul, dând posibilitatea Rapidului să vină peste noi, cu serviciul şi cu atacul. La început nu am avut nici primire, nici atac. Ca joc, în celelalte două seturi parcă s-a mai legat ceva. Ne mai trebuie cel puţin două jucătoare, o coordonatoare şi o trăgătoare”, a declarat antrenorul gazdelor, Constantin Ferenţi. „A fost derby-ul retrogradării astăzi (n.r. - sâmbătă), între Rapid şi Tomis. Îmi pare rău pentru Constanţa, că o echipă campioană a ajuns în situaţia aceasta, pentru că, în anii trecuţi, atunci când te deplasai la Constanţa aveai şanse mici să iei vreun set! Pentru noi a fost o victorie de moral şi sperăm să ne pregătim cât mai bine pentru barajul de evitare a retrogradării, ca să rămânem în Divizia A1. Din păcate, nu avem o echipă foarte valoroasă. Din fericire, avem o echipă foarte tânără, de perspectivă, şi sperăm să o ţinem doi-trei ani ca să ajungem să facem performanţă”, a spus tehnicianul oaspetelor, Mihai Duţă.

Au evoluat - CSV 2004 Tomis (antrenor Constantin Ferenţi): Halchin - D. Cojocaru, Şerban, Mocanu, A. Ispas, Oprea şi Dumitru - libero (au mai jucat: R. Ispas, Poncea şi Rizea); Rapid (antrenori Mihai Duţă şi Nicuşor Armeanu): A. Armeanu - Picioroagă, Judea, Signeanu, Răducă, Vrînceanu şi R. Popescu - libero (au mai jucat: Micu, A. Popa, Andreica, Costan şi Pană - libero).

Alte rezultate din etapa a 19-a: ACS Penicilina Iaşi - Dinamo Bucureşti 0:3 (22:25, 11:25, 14:25); SCM U. Craiova - Ştiinţa Bacău 1:3 (25:23, 11:25, 11:25, 9:25); Unic Piatra Neamţ - CSM Tîrgovişte 0:3 (15:25, 22:25, 20:25); CSM Bucureşti - CS Volei Alba-Blaj 3:1 (21:25, 25:18, 25:18, 25:20); CSU Medicina Tg. Mureş - CSM Lugoj 3:0 (25:20, 25:21, 25:21).

Clasament: 1. Ştiinţa Bacău 54p (setaveraj 56:8); 2. Dinamo Bucureşti 46p/17j (48:7); 3. CS Volei Alba-Blaj 45p (50:19); 4. CSU Medicina Tîrgu Mureş 38p (44:26); 5. CSM Bucureşti 30p (36:31); 6. CSM Tîrgovişte 30p (36:33); 7. Unic Piatra Neamţ 23p/18j (25:35); 8. SCM U. Craiova 22p/18j (28:37); 9. CSM Lugoj 21p/18j (27:36); 10. Penicilina Iaşi 18p (20:41); 11. Rapid Bucureşti 6p (8:52); 12. CSV 2004 TOMIS CONSTANŢA 0p/18j (1:54).