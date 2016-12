CSV 2004 Tomis a redevenit lider

Ultima partidă din acest an disputată în Sala Sporturilor de CS Volei 2004 Tomis s-a încheiat cu o victorie categorică pentru formaţia constănţeană. Etapa a 10-a a Diviziei A1 la volei feminin a adus la ţărmul mării o adversară modestă, Universitatea Cluj, voleibalistele de la CSV 2004 Tomis câştigând cu 3:0 (25:10, 25:16, 25:18). Primul set a durat doar 14 minute, iar istoria s-a repetat în al doilea set. Gazdele au redus puţin motoarele în ultimul set, oaspetele profitând de acest lucru până la al doilea time-out tehnic, când au condus cu 16:14. Maja Simanic a servit excelent pe finalul setului, iar Tomisul a încheiat partida fără emoţii şi a revenit pe prima treaptă a podiumului. „Ne-am relaxat în ultimul set şi îmi pare rău că din această cauză nu am putut să introducem în teren şi rezervele. Am început bine această partidă, dar este greu ca ritmul de joc să rămână acelaşi, atunci când ai în faţă un adversar mai slab”, a declarat antrenorul Aleksandar Boskovic. „Nu am venit cu gândul să luăm un set pentru că Tomis are o echipă foarte valoroasă. Ne-am dorit să jucăm doar cât mai bine şi fetele au reuşit într-o măsură”, a spus antrenoarea oaspetelor, Liliana Bogendorfer. Au evoluat - CSV 2004 Tomis: Simanic - Barun, Plchotova, Gavrilescu (cpt.), Topic, Konecna şi Vujovic - libero, au mai jucat: Strâmbu şi Vîlcu; U. Cluj - Bucur: Ariton, Dobeş, Crişan, Lungu (cpt.), Ciontoş şi Nichiti - libero; a mai jucat: Sikos.

Celelalte rezultate: Ştiinţa Bacău - CSM 2007 Focşani 3:0; SCM U. Craiova - CSM Sibiu 3:0; Unic Piatra Neamţ - CSU Tg. Mureş 1:3; Penicilina Iaşi - CSU Metal Galaţi 3:0. Meciul IOR Bucureşti - Dinamo Bucureşti se va juca pe 22 decembrie.

Clasament

1. CSV 2004 TOMIS 10 9 1 29: 6 19

2. CSU Metal Galaţi 10 8 2 25: 8 18

3. Dinamo Bucureşti 9 8 1 24: 7 17

4. Penicilina Iaşi 10 7 3 22:14 17

5. Ştiinţa Bacău 9 7 2 23: 9 16

6. CSU Tg. Mureş 10 5 5 17:18 15

7. SCM U. Craiova 9 4 5 18:15 13

8. CSM Sibiu 10 2 8 7:26 12

9. Unic Piatra Neamţ 8 3 5 12:15 11

10. U. Jolidon Cluj 9 2 7 8:21 11

11. CSM Focşani 10 0 10 1:30 10

12. IOR Bucureşti 8 1 7 5:22 9