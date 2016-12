CSV 2004 Tomis, al doilea succes consecutiv în Liga Campionilor

CSV 2004 Tomis Constanţa şi-a continuat seria pozitivă în Liga Campionilor la volei feminin şi a obţinut a doua victorie consecutivă în Grupa E, 3:2 (25:11, 29:27, 16:25, 21:25, 17:15) cu Schweriner SC, campioana Germaniei. A fost un meci nerecomandat cardiacilor cel jucat aseară în Sala Sporturilor din Constanţa, încheiat după două ore şi 20 de minute! Învingătoare şi marţea trecută, 3:1 la Urbino, formaţia constănţeană se menţine în fruntea clasamentului, cu 5 puncte acumulate, şi este în grafic pentru îndeplinirea obiectivului, cel de a termina pe una dintre primele două poziţii şi a se califica în play-off-ul de 12 echipe al Ligii Campionilor. Celălalt meci din Grupa E, Dinamo Kazan - Robur Tiboni Urbino, este programat astăzi, de la ora 17.00.

“Sirenele” au început excelent meciul de aseară, serviciul a funcţionat perfect (evidenţiate Holness şi Sevarika), iar primul set s-a terminat repede, cu 25:11. Schwerin a echilibrat disputa în setul secund şi a început să-şi arate pe teren calităţile cu care a reuşit să depăşească săptămâna trecută cea mai puternică formaţie din grupă, Dinamo Kazan. O apărare extrem de mobilă, un blocaj care a agăţat multe baloane şi o coordonatoare valoroasă, Hanke, singura jucătoare de pe teren care a servit din săritură şi care şi-a demonstrat deseori talentul de trăgătoare la fileu! Atacurile gazdelor şi-au atins din ce în ce mai rar ţinta şi doar mai multă atenţie pe final de set a făcut ca Tomis să aibă 2:0 pe tabelă, după a patra minge de set. Din setul al treilea, rolurile s-au inversat: echipa germană a trecut la conducere, graţie unei evoluţii foarte bune a extremelor Volker şi Sousa Ziegler. Cu Rodriguez, principala realizatoare, în scădere de turaţie şi înlocuită de Ganzer, gazdele s-au văzut egalate la seturi, în ciuda multiplelor schimbări efectuate de Darko Zakoc. Au fost două seturi în care echipa germană s-a apărat foarte bine şi a concretizat numeroasele mingi recuperate.

FINALUL DE MECI A FOST “INCANDESCENT”. Zakoc a găsit formula ideală de echipă la finalul setului 4, cu Ganzer, cu Lamb (eficientă la blocaj) în locul lui Gavrilescu şi cu Cazacu în locul lui Sevarika. De altfel, junioara Tomisului, trimisă în teren la 7:11 în setul 4, a intrat foarte bine în joc şi a realizat două puncte consecutive, oferind mai multe soluţii pe fileu pentru coordonatoarea Neaga-Calotă. În ultimul set, cele două echipe au alternat la conducere, iar gazdele au revenit de la 11:12 la 14:12. Extrem de calm pe tot parcursul meciului, antrenorul olandez Teun Buijs nu a cerut time-out nici acum(!), deşi le avea pe amândouă la dispoziţie, iar echipa lui a egalat. Tomis a mai ratat o minge de meci, dar a fructificat-o pe a patra de care a beneficiat, cu un blocaj reuşit de Majstorovic.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „În primul set lor nu le-a mers deloc preluarea şi de aceea n-au putut să-şi facă jocul. Apoi, echipa noastră nu a mai apăsat pe serviciu şi ele au început să preia constant bine, cred că aici s-a făcut diferenţa” - Diana Neaga-Calotă (jucătoare CSV 2004 Tomis). „În primele două seturi am fost mai concentrate şi am jucat foarte bine, apoi am căzut şi nu-mi explic de ce. Mă bucur că ne-am revenit în setul cinci şi am obţinut o victorie foarte importantă. Nu contează că am luat doar două puncte şi nu trei, victoria rămâne victorie” - Cristina Cazacu (jucătoare CSV 2004 Tomis). „Sunt mândru de jucătoarele mele. Au obţinut o victorie mare. Deocamdată echipa nu este aşa de puternică precum îmi doresc eu, nu avem capacitatea de a evolua constant la un nivel înalt. În setul secund au apărut problemele. Am avut zece greşeli neforţate, dar am câştigat, cu noroc. La doi la zero poate că a apărut şi relaxarea. Echipa germană practică un joc în viteză, iar noi nu am putut reacţiona la atacurile de pe extreme. Avem cinci puncte după două meciuri şi cred că nimeni nu se gândea la aşa ceva înainte să înceapă competiţia” - Darko Zakoc (antrenor principal CSV 2004 Tomis). „Suntem dezamăgiţi de această înfrângere şi cred că am pierdut meciul din cauza setului al doilea, pe care ar fi trebuit să-l câştigăm. Însă mă bucur că echipa mea a jucat un volei foarte bun, cu excepţia primului set. Am avut la dispoziţie doar şapte jucătoare şi atât putem pentru moment” - Teun Buijs (antrenor principal Schweriner SC).

Au evoluat - CSV 2004 Tomis (antrenori Darko Zakoc şi Constantin Alexe): Neaga-Calotă - Jeoselyna Rodriguez, Gavrilescu, Holness, Sevarika, Majstorovic şi Vujovic - libero (au mai jucat: Genesis Francesco, Ganzer, Cazacu şi Lamb); Schwerin (antrenori Teun Buijs şi Davide Carli): Hanke - Brandt, Hatinova, Steenbergen, Volker, Sousa Ziegler şi Thomsen - libero.

Cealaltă reprezentantă a României în Liga Campionilor, Dinamo Bucureşti, a înregistrat tot aseară a doua înfrângere consecutivă în Grupa C, în meciul jucat în deplasare cu echipa franceză ASPTT Mulhouse. Formaţia la care evoluează internaţionala Alina Albu-Ilie (titulară, 10 puncte) s-a impus cu 3:1 (25:23, 25:12, 23:25, 25:15).