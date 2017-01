CSV 2004 Tomis, aproape finalistă

CS Volei 2004 Tomis Constanţa şi-a îndeplinit obiectivul în meciurile de pe teren propriu cu Dinamo Bucureşti, primele din cadrul semifinalei Diviziei A1 la volei feminin, care se joacă în sistemul “cel mai bun din cinci partide”. După 3:1 vineri, “sirenele” s-au impus sâmbătă cu scorul de 3:0 (25:18, 25:19, 25:20) şi conduc cu 2-0 la general. Următoarele două meciuri sunt programate marţi şi miercuri, de la ora 18.00, în Sala Extreme din Capitală, iar formaţia constănţeană mai are nevoie de o victorie pentru a se califica în finală.

Jocul de sâmbătă s-a desfăşurat pe aceleaşi coordonate ca şi ultimele trei seturi ale celui de vineri. Gazdele s-au impus datorită serviciului, preluarea echipei adverse nefiind superioară precedentei echipe învinse de Tomis în Sala Sporturilor, CSM Lugoj. Deşi formaţia bucureşteană a schimbat libero-ul, Ştefan în locul lui Radu, nimic nu s-a schimbat în jocul formaţiei care a reprezentat România în Liga Campionilor. Doar relaxarea constănţencelor în unele momente a mai strâns rezultatul parţial. CSV 2004 Tomis a condus cu 21:12 şi 23:14 în setul secund, respectiv cu 9:2 şi 11:5 în setul al treilea, însă revenirea bucureştencelor nu a pus vreun moment în cumpănă victoria gazdelor.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Au fost meciuri în care am reuşit să ne concentrăm la maximum. Am fost foarte motivate şi am obţinut aceste două victorii. Suntem super-fericite că ne-am îndeplinit obiectivul pentru aceste două jocuri foarte importante” - Elena Butnaru (jucătoare CSV 2004 Tomis).

„Am fost clar peste ele şi ne-am făcut meciul uşor. Suntem fericite şi sperăm să câştigăm încă de la primul meci din Bucureşti, ca să fim în finală şi să avem timp mai mult pentru recuperare” - Diana Neaga (jucătoare CSV 2004 Tomis). „Meciul a fost dificil, ca întotdeauna în faţa lui Dinamo, dar sunt foarte satisfăcut de jocul echipei mele. Experienţa îmi spune că trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ şi să mergem la Bucureşti pentru a juca la acelaşi nivel” - Darko Zakoc (antrenor principal CSV 2004 Tomis). „Este bine că ne-am îndeplinit obiectivul, acela de a obţine două victorii la Constanţa. Tinereţea echipei noastre a fost cel mai important atu. De asemenea, dorinţa de afirmare a jucătoarelor şi modul în care s-au pregătit până acum” - Cristian Zgabercea (preşedinte CSV 2004 Tomis).

Pentru formaţia constănţeană, antrenată de Darko Zakoc şi Constantin Alexe, au evoluat: Neaga - Nikolova, Butnaru, Gavrilescu, Nemţanu, Majstorovic şi Vujovic - libero (a mai jucat: Trică). Au arbitrat: Mirel Zaharescu (Galaţi) şi Paul Szabo-Alexi (Oradea).

În cealaltă semifinală, Ştiinţa Bacău conduce cu 2-0 pe Unic Piatra Neamţ, după ce a câştigat meciul al doilea cu 3:1 (25:16, 22:25, 25:11, 25:14). Partidele următoare sunt programate la Piatra Neamţ, marţi şi miercuri, de la ora 18.30.