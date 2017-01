CSV 2004 Tomis are prima şansă la titlu

CS Volei 2004 Tomis Constanţa a făcut un pas important spre titlul de campioană naţională, reuşind să se întoarcă de la Bacău cu o victorie care se poate dovedi decisivă în lupta pentru titlu. Scorul general al disputei cu Ştiinţa Bacău este acum 1-1, iar următoarele două partide sunt programate la Constanţa, pe 29 şi 30 aprilie. Neînvinse pe teren propriu în acest campionat, voleibalistele constănţene pot obţine cele două victorii necesare câştigării campionatului, astfel încât jocul decisiv, prevăzut pentru data de 3 mai, la Bacău, să devină inutil.

“Sirenele” puteau să obţină chiar două succese în deplasare, dar au cedat primul meci după mai bine de două ore de joc, scor 3:2 (11:25, 25:23, 25:22, 19:25, 16:14) pentru Ştiinţa. Deşi au început foarte bine partida, constănţencele s-au văzut conduse cu 2:1 la seturi. În setul decisiv, Ştiinţa a revenit spectaculos de la 2:5 şi apoi a fructificat a treia minge de meci de care a beneficiat. Duminică, Tomis a greşit mai puţin ca în meciul anterior, iar băcăuancele nu au făcut faţă ritmului decât în primul set. Scor final: Ştiinţa - Tomis 1:3 (25:22, 21:25, 16:25, 15:25).

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Trebuia neapărat să câştigăm meciul al doilea, pentru a mai putea avea şanse la titlu. Sâmbătă au fost multe greşeli personale şi nu am forţat serviciul, însă duminică s-a greşit mai puţin. Cred că, dacă vom aborda cum trebuie cele două meciuri de pe teren propriu, vom fi campioane” - Claudia Gavrilescu (căpitan CSV 2004 Tomis). „Dacă sâmbătă am pierdut pe greşelile noastre, duminică ne-am mobilizat mai mult, ştiam că suntem mai bune şi am arătat asta pe teren. Urmează două meciuri la Constanţa, în care cred că avantajul terenului propriu va fi decisiv” - Elena Butnaru (jucătoare CSV 2004 Tomis). „Sunt foarte satisfăcut pentru această victorie şi pentru că fetele nu au cedat după eşecul de sâmbătă. Finala rămâne foarte grea şi foarte echilibrată. Formaţiile sunt de valori egale, însă azi (n.r. - duminică) echipa mea a fost mai bună” - Darko Zakoc (antrenor principal CSV 2004 Tomis). „Au fost două meciuri total opuse. Sâmbătă am pierdut pe erorile proprii, duminică fetele au fost mult mai concentrate şi au greşit mai puţin. Mai e însă de jucat, campionatul încă nu s-a încheiat” - Constantin Alexe (antrenor secund CSV 2004 Tomis). „Acum Constanţa are prima şansă la titlu. Avem câteva procente în plus faţă de Bacău, dar finala nu s-a terminat. Urmează două meciuri pe care le jucăm acasă şi trebuie să le gestionăm în favoarea noastră” - Cristian Zgabercea (preşedinte CSV 2004 Tomis).

Au evoluat pentru CSV 2004 Tomis (antrenori Darko Zakoc şi Constantin Alexe): Neaga - Nikolova, Gavrilescu, Butnaru, Nemţanu, Majstorovic şi Vujovic - libero (au mai jucat: Trică, Bobi, Cazacu, Vîlcu şi Viviane). Au arbitrat: Lucian Năstase (Galaţi) şi Corneliu Malaxia (Bucureşti).

În finala pentru locurile 3-4, Dinamo Bucureşti conduce pe Unic Piatra Neamţ cu 2-0, după două victorii pe teren propriu, cu 3:0 şi 3:2. În finala pentru locurile 5-6, CSU Medicina Tg. Mureş conduce pe CSM Lugoj cu 1-0, după ce s-a impus cu 3:0 pe teren propriu.