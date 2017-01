CSV 2004 Tomis, campioana României

Constanţa are de vineri încă o echipă campioană naţională la un joc sportiv! CS Volei 2004 Tomis a câştigat în stil de mare echipă Divizia A1 la volei feminin, după ce s-a impus în finala cu Ştiinţa Bacău cu scorul general de 3-1. Meciul decisiv, disputat vineri seară în Sala Sporturilor din Constanţa, le-a revenit voleibalistelor de pe Litoral cu scorul de 3:0 (25:16, 25:12, 25:17). Practic, jocul n-a avut istoric, iar scorul pe seturi spune totul despre diferenţa de valoare între cele două finaliste. Bacăul n-a avut din nou replică la serviciile bine direcţionate ale “sirenelor”, serviciul şi preluarea fiind capitolele la care s-a făcut diferenţa în finală.

Au evoluat - CSV 2004 Tomis (antrenori Darko Zakoc şi Constantin Alexe): Neaga - Nikolova, Butnaru, Gavrilescu, Nemţanu, Majstorovic şi Vujovic - libero (au mai jucat: Trică şi Cazacu); Ştiinţa (antrenori Florin Grapă şi Melu Manta): Polishchuk-Kotova - Iosef, Herlea, Lupu, Elisei, Bunea şi Manu - libero (au mai jucat: Purice, Truţă şi Niţulescu). Au arbitrat: Corneliu Malaxia (Bucureşti) şi Lucian Năstase (Galaţi).

CONSTANŢA, DEASUPRA TUTUROR. Tomis a fost clar cea mai valoroasă echipă din campionat: a avut un sextet de bază foarte bine echilibrat, mai ales după integrarea achiziţiilor din iarnă (Butnaru şi Nikolova), un antrenor cu multă experienţă, un colectiv tehnic al cărui aport nu este deloc neglijabil şi o conducere de club care şi-a făcut treaba şi a ştiut când să iasă la rampă. Titlul naţional, obţinut în al cincilea sezon pe prima scenă a voleiului românesc şi venit după două clasări succesive pe locul secund, obligă acum formaţia constănţeană să menţină ştacheta la acest nivel înalt, mai ales că în sezonul viitor CSV 2004 Tomis va juca şi în Liga Campionilor!

Iată jucătoarele care au contribuit la cucerirea primului titlu naţional de senioare din istoria voleiului feminin constănţean: Claudia Gavrilescu, Elena Butnaru, Viviane de Pessoa Faria, Jasna Majstorovic, Cristina Cazacu, Adriana Bobi, Diana Neaga, Monica Tiba, Emiliya Nikolova, Ioana Nemţanu, Alexandra Trică, Georgeta Ciobanu, Marina Vujovic, Adriana Vîlcu, Juliana Caetano Serafim, Aliona Martiniuc şi Polina Liutikova (ultima plecată în iarnă). Antrenori: Darko Zakoc şi Constantin Alexe. Preparator fizic: Daniel Misic. Fizioterapeut: Eugen Pascale. Statistician: Predrag Zucovic. Conducerea clubului: Cristian Zgabercea (preşedinte), Costinel Stan (preşedinte executiv), Constantin Ferenţi (team-manager).

FOSTELE GLORII, ONORATE ALĂTURI DE CAMPIOANE. La finalul partidei, în aplauzele spectatorilor şi pe acordurile celebrei „We Are The Champions”, au fost premiate primele două clasate în campionatul feminin de volei 2010-2011, CS Volei 2004 Tomis Constanţa şi Ştiinţa Bacău. “Sirenele” au primit medaliile şi tricourile roşii de campioane naţionale din partea lui Nicuşor Constantinescu, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (principalul finanţator al echipei), şi a lui Viorel Manole, secretarul general al Federaţiei Române de Volei. Organizatorii festivităţii de premiere nu au uitat şi fostele glorii ale voleiului constănţean, care au purtat tricoul fostei echipe Farul şi pe cel al naţionalei României. În semn de omagiu pentru contribuţia lor la dezvoltarea voleiului de pe Litoral, Iuliana Enescu, Gulniza Lică, Marinela Neacşu şi Maria Enache au primit câte un tricou de campioană.

DECLARAŢII LA... FINALUL CAMPIONATULUI. „Este un titlu muncit, pe care l-am aşteptat încă din prima zi a pregătirilor pentru acest sezon. Încă de atunci am ştiut că vom fi campioane, am ştiut că avem un lot valoros şi exact aşa a fost!” - Claudia Gavrilescu (căpitan CSV 2004 Tomis). „Mă simt extraordinar, este întâia mea medalie de aur, am visat mult la ea şi sunt extrem de fericită! Am venit aici, la Constanţa, pentru a deveni campioane şi iată că suntem” - Emiliya Nikolova (jucătoare CSV 2004 Tomis). „Am muncit foarte mult un an de zile, ne-am dorit foarte mult să devenim campioane. După semifinala cu Dinamo, moral ne-am întărit foarte mult şi lucrurile au decurs de la sine în finală” - Diana Neaga (jucătoare CSV 2004 Tomis). „Este o bucurie imensă! Aşa ceva poţi simţi doar dacă faci sport, dacă eşti pe teren şi devii campion! Pentru acest titlu am venit la Constanţa acum patru luni şi mă bucur că am câştigat campionatul. Vreau să nu ne oprim aici şi să aducem Cupa României la Constanţa” - Elena Butnaru (jucătoare CSV 2004 Tomis). „Acum, la final, totul pare foarte uşor, însă am avut un sezon foarte greu. Am promis atunci când am venit aici că echipa din Constanţa va deveni o echipă importantă în Europa. Mă bucur că astăzi visul nostru s-a împlinit. Fetele sunt cele care au dus greul şi toată gloria li se cuvine. Aş vrea să le mulţumesc mult tuturor celor care m-au ajutat lângă echipă, conducerii clubului, domnului Zgabercea, care ne-a asigurat cele mai bune condiţii pentru a cuceri titlul. Le mulţumesc din inimă celor care au fost lângă noi, în tribune, de-a lungul întregului sezon, iar astăzi au creat o atmosferă superbă. Mulţumiri şi echipei din Bacău, care s-a comportat cu multă sportivitate în această finală. Acum, în seara aceasta, vom sărbători, dar de mâine toate gândurile mele vor fi spre Cupa României, pentru că îmi doresc să realizăm eventul” - Darko Zakoc (antrenor principal CSV 2004 Tomis).

„După două clasări consecutive pe locul doi, e o mare fericire să aducem la Constanţa primul titlu naţional la volei feminin. Este cea mai mare bucurie din viaţa mea! Dumnezeu a fost de partea noastră! Campionatul a fost principalul obiectiv, pentru că el ne duce în Liga Campionilor, dar acum sper să ne putem concentra pentru a câştiga şi Cupa României” - Cristian Zgabercea (preşedinte CSV 2004 Tomis). „După atâtea încercări, după atâtea locuri 2, Constanţa a reuşit să câştige campionatul la volei feminin pentru întâia oară, lucru pe care sunt convins că iubitorii sportului îl vor aprecia. De acum încolo începe greul, pentru că toate celelalte echipe vor dori să învingă campioana en titre. Important este că vom merge în Liga Campionilor, iar Consiliul Judeţean va sprijini această primă participare a Constanţei în Liga Campionilor la volei feminin, ca să nu ne facem de ruşine” - Nicuşor Constantinescu, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.