CSV 2004 Tomis Constanţa pregăteşte “dubla” Sibiu - Dinamo

Voleibalistele de la CSV 2004 Tomis Constanţa au început miercuri, la Craiova, seria celor cinci partide oficiale pe care le joacă în doar 11 zile! Campioana s-a impus cu 3:1 în faţa echipei locale SCM Universitatea şi a rămas pe locul 2 al clasamentului, având un punct mai puţin decât liderul Dinamo Bucureşti, dar şi un meci mai puţin. ”Sirenele” pot trece pe primul loc după etapa de sâmbătă, a 20-a, când vor primi vizita codaşei CSM Sibiu, iar Dinamo stă. Duminică, Tomis va susţine marele derby al campionatului, chiar cu Dinamo, partida fiind o restanţă din etapa a 12-a a Diviziei A1 la volei feminin. Ambele meciuri vor începe la ora 20.00 şi vor fi transmise în direct de Neptun TV.

Va fi un adevărat tur de forţă pentru jucătoarele constănţene, care vor susţine două meciuri de campionat la interval de 24 de ore! „Este doar o avanpremieră la ce va fi în semifinala şi în finala play-off-ului, unde se joacă două meciuri în două zile consecutive”, a afirmat experimentata Claudia Gavrilescu, căpitanul Tomisului. „Trebuie să facem faţă, pentru că nu avem încotro. Sibiul este o echipă destul de accesibilă, dar nu este chiar uşor să jucăm două meciuri în două zile. La meciul cu Dinamo trebuie să fim concentrate sută la sută pentru a câştiga”, a spus cealaltă veterană a echipei constănţene, Elena Butnaru.

Înaintea ultimelor trei etape din sezonul regulat şi a restanţei Tomis - Dinamo, clasamentul Diviziei A1 are în frunte trei echipe despărţite de numai un punct! Dinamo are 41 de puncte, Tomis are 40p şi un meci mai puţin disputat, iar Ştiinţa Bacău are tot 40p. În ultimele două etape, programate săptămâna viitoare, Tomis va evolua pe teren propriu cu CSM Lugoj (miercuri) şi în deplasare cu CSU Medicina Tg. Mureş (sâmbătă).