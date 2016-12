CSV 2004 Tomis Constanţa, vicecampioană naţională la volei feminin

Formaţia feminină CS Volei 2004 Tomis Constanţa a obţinut aseară cea mai importantă performanţă de la promovarea pe prima scenă voleibalistică. Aşa cum era de aşteptat, constănţencele au primit medaliile de argint, după ce au cedat şi în cea de-a treia partidă din finala cu CSU Metal Galaţi, scor 1-3 (25-20, 18-25, 18-25, 21-25). Elevele lui Aleksandar Boskovic şi Constantin Alexe au părăsit însă frumos ultimul act al campionatului, constănţencele făcînd spectacol şi în cea de-a treia partidă. Voleibalistele Tomisului au intrat hotărîte pe teren să prelungească disputa către cea de-a patra partidă şi au dat semne că pot realiza acest lucru după primul set. Certate de Terzic, gălăţencele au intrat mult mai montate în teren şi s-au impus în următoarele trei seturi, sărbătorind astfel, în Sala Sporturilor, cîştigarea celui de-al treilea titlu naţional consecutiv. „Sîntem foarte fericiţi pentru acest rezultat. Ne-am îndeplinit o parte din obiectivul pentru acest sezon prin faptul că am reuşit din nou să luăm campionatul şi Cupa României. Nu pot fi însă satisfăcut de faptul cum am jucat astăzi (n.r. - ieri), dar este bine că am reuşit această victorie. Sper ca Metalul să aibă un parcurs mai bun în Liga Campionilor şi să confirme şi pe plan intern”, a spus antrenorul Metalului, Zoran Terzic. „Galaţiul a arătat şi în această seară că este o echipă puternică. S-a prezentat la un nivel pe care îl cunoaştem cu toţii. Noi nu am putut ţine pasul cu ele decît în primul set. Am făcut cîteva greşeli, care au fost suficiente pentru ca ele să se impună fără prea mari probleme în acest meci. Pentru noi este un rezultat mare faptul că am jucat această finală”, a declarat antrenorul Tomisului, Aleksandar Boskovic. „Sîntem în grafic. Ne-am dorit să fim pe podium. Ne-am propus să fim pe locul 3 la începutul sezonului, dar ne-am depăşit acest obiectiv şi cred că am făcut tot ce am putut. Galaţiul este o echipă valoroasă şi era greu să cîştigăm. Aş fi vrut mai mult pentru partida de azi (n.r - ieri). Parcă am o strîngere de inimă că puteam mai mult, dar încă ne speriem de marea performanţă. Sîntem o echipă prea fragedă încă”, a spus preşedintele clubului constănţean, Cristian Zgabercea.

Au evoluat formaţiile - CSV 2004 Tomis: Siminic - Livingston, Cîrstoiu-Gavrilescu, Ciobanu, Radostina-Chiţigoi, Mahon şi Pristavu - libero (au mai jucat: Necula, Strîmbu, Vîlcu şi Bobi); CSU Metal: Dirickx - Djerisilo, Onyejekwe, Albu, Martinez, Molnar şi Filipova - libero (au mai jucat: Dumitru, Mureşan şi Miclea). Au arbitrat: Tudor Pop şi Nicolae Cristea (ambii din Cluj-Napoca). Observator: Viorel Manole (Bucureşti).

Dinamo a obţinut bronzul

Tot ieri, Dinamo Bucureşti a obţinut medaliile de bronz, după ce s-a impus şi în deplasare, în al treilea joc împotriva Ştiinţei Bacău, scor 3-0. Şi ocupantelor locurilor 7 şi 8 au fost decise aseară, Dacia Mioveni reuşind să furnizeze surpriza play-off-ului după ce a terminat campionatul pe poziţia a şaptea. Mioveniul s-a impus în cea de-a doua întîlnire, cu 3-2, în faţa celor de la CSU Tg. Mureş. În schimb, cîştigătoarea duelul pentru locurile 5-6 se va decide sîmbătă, la Iaşi, Penicilina fiind egalată la general, după ce Unic Piatra Neamţ s-a impus, cu 3-2 pe teren propriu.