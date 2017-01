CSV 2004 Tomis, cu gîndul la duelul cu Dinamo

Ceea ce părea doar un vis frumos la începutul sezonului, a fost tranformat în realitate de voleibalistele de CSV 2004 Tomis Constanţa. Ajunse pentru prima oară în semifinalele campionatului, elevele lui Aleksandar Boskovic şi Constantin Alexe sînt hotărîte să nu se oprească aici şi speră în continuare la îndeplinirea obiectivului pentru acest acest sezon: finala campionatului! Însă, chiar dacă jumătate din obiectiv a fost realizat, formaţia constănţeană nu are timp de odihnă şi se gîndeşte deja la întîlnirea cu Dinamo Bucureşti, din faza următoare. „Va fi mai greu pentru că vom juca în sistemul de cel mai bun din cinci partide, mai ales din cauza oboselii. Ai şanse să joci toate cele cinci partide, iar intervalul de timp dintre meciuri şi timpul de refacere este foarte scurt. Bineînţeles, mai este şi adversarul, pentru că vom juca cu Dinamo, care, cu părere de rău, ne-a eliminat din Cupa României. Noi vrem să ne luăm revanşa şi credem că o putem face. Ne vom lua toate măsurile pentru ca Dinamo să nu ne mai învingă acasă”, a declarat căpitanul Tomisului, Georgeta Ciobanu. Calificarea în cupele europene a mulţumit conducerea clubului, care însă aşteaptă o revanşă în duelul cu Dinamo. „Rămîne de văzut în ce cupă vom juca. A fost greu în primul set şi probabil revenirea noastră a turnat plumb în picioarele echipei din Piatra Neamţ. Sper să facem un rezultat bun cu Dinamo şi să jucăm finala campionatului. Acesta este obiectivul nostru. Avem primele două jocuri acasă şi trebuie să ne ţinem blazonul şi să mergem mai departe în ultimul act”, a precizat preşedintele grupării constănţene, Cristian Zgabercea. „Fetele ar fi trebuit să lupte pe viaţă şi pe moarte, măcar pentru publicul acesta atît de călduros. Nu am reuşit decît în primul set să facem spectacol. Nu cred că Tomisul are şanse la titlu. Cred că le pot face o surpriză dinamovistelor, dar nu au şanse la titlu”, este de părere antrenorul Unicului, Aurel Cazacu. „Eu cred că se poate mai mult decît o calificare în semifinala campionatului. Sperăm la un loc cît mai bun la finalul campionatului şi la anul să facem o figură frumoasă în cupele europene. Oamenii din Constanţa iubesc sportul, se implică şi investesc în sport. De aceea şi noi sperăm să nu-i dezamăgim şi să avem rezultate cît mai bune”, a spus cea mai bună jucătoare a Tomisului de la Piatra Neamţ, Claudia Cîrstoiu-Gavrilescu.

Simanic şi Boskovic vor susţine Serbia în meciul decisiv cu România

Cum calificarea în semifinalele campionatului a fost tranşată din două partide, voleibalistele constănţene vor avea liber la sfîrşitul acestei săptămîni. Unele dintre ele vor profita pentru a fi prezente, sîmbătă, în tribunele Stadionului “Farul”, la partida decisivă dintre România şi Serbia. Evenimentul a împărţit deja echipa în două tabere, pe de-o parte aflîndu-se Maja Simanic şi Aleksandar Boskovic, care au afirmat că vor susţine, iar pe de altă parte susţinătoarele echipei tricolore. „Nu urmăresc foarte mult fotbalul, dar sper să cîştige Serbia. Noi vom fi prezenţi în tribune şi îi vom susţine”, a declarat Simanic, coordonatoare de joc a Tomisului. „Aşteptăm biletele să sosească. Nu mă pricep la fotbal şi nu ştiu ce şanse are fiecare echipă. Vom merge pentru spectacol şi pentru a ne destinde un pic înainte de partidele cu Dinamo. Nu cred că este o mare rivalitate între sîrbi şi români. Între noi au fost mereu relaţii bune şi cred că va fi un meci frumos. Sper însă să cîştige Serbia”, a spus Boskovic.