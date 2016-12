CSV 2004 Tomis, favorită la câştigarea titlului

Trei etape au mai rămas din turul Diviziei A1 la volei feminin, iar lupta pentru prima poziţie începe să se încingă pe final de an. Formaţia CS Volei 2004 Tomis Constanţa este principala favorită, fiind lider în clasamentul la zi, cu 23 de puncte, cu patru puncte mai mult decât ocupanta locul 2, Ştiinţa Bacău (19p), şi la şapte puncte distanţă de Unic Piatra Neamţ (16p), clasată pe poziţia a treia. O altă candidată la titlu în acest sezon, Dinamo Bucureşti, s-a apropiat şi ea de podium, după un început mai slab de campionat, aflându-se pe poziţia a patra, cu 13p. Chiar şi aşa, echipa pregătită de Darko Zakoc şi Constantin Alexe nu pare a fi în pericol de a ceda “şefia” din clasament, mai ales după ce, sâmbătă, s-a impus în duelul cu o altă echipă neînvinsă până în etapa a 8-a, Unic Piatra Neamţ, scor 3:0. „Am fost foarte motivate la Piatra Neamţ. Ştiam că sunt neînvinse până la întâlnirea cu noi şi ne-am pregătit serios pentru această partidă. Mă bucur că am obţinut o victorie categorică, dar şi pentru că am evoluat pe un post nou pentru mine. M-am acomodat repede şi chiar mi se potriveşte. A fost un motiv în plus pentru a mă ambiţiona şi a încerca să joc cât mai bine. Este o victorie ce ne oferă prima şansă la titlu, dar mai avem încă mult de muncă”, a declarat Alexandra Trică. CSV 2004 Tomis are însă nevoie de victorii şi în ultimele două partide din campionat din acest an, cu CSU Tg. Mureş (4 decembrie) şi cu Ştiinţa Bacău (11 decembrie), în ultima etapă a turului echipa constănţeană urmând să stea. „Nu trebuie să ne culcăm pe o ureche. Avem un moral foarte bun şi acest lucru va conta, dar nu va fi suficient. Trebuie să muncim în continuare pentru a ne păstra şansele la câştigarea campionatului”, a spus Claudia Gavrilescu. Formaţia constănţeană pregăteşte în această săptămână întâlnirea cu CSU Tg. Mureş, programată sâmbătă, de la ora 19.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, dar şi debutul în Cupa CEV, cu Anorthosis Famagusta (Cipru), programat pe 7/8/9 decembrie, la Constanţa.