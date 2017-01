CSV 2004 Tomis, în faţa unei noi victorii categorice

După ce a obţinut cea de-a cincea victorie consecutivă în Divizia A1la volei feminin, învingînd, joi, cu 3-0, pe SCM U. Craiova, într-o partidă disputată în devans, CS Volei 2004 Tomis Constanţa are şansa de a înregistra un nou succes categoric sîmbătă, la Sibiu. De la ora 11.00, formaţia antrenată de Aleksandar Boskovic şi Constantin Alexe dă piept cu ocupanta penultimei poziţii a clasamentului, CSM Sibiu, echipă ce a înregistrat în cele 14 etape disputate pînă acum doar două victorii. „În tur le-am învins cu 3-0 deci nu cred că vor fi probleme acum. Mă bucur că am reuşit să legăm aceste două partide, pentru că erau două deplasări lungi, iar astfel, am scăpat de o doză bună de oboseală şi stres şi am făcut şi economie de timp”, a declarat Ioana Pristavu, libero-ul Tomisului. Cum săptămîna viitoare urmează o dublă dificilă cu Penicilina Iaşi, singura echipă care a reuşit să o învingă pe campioana României, CSU Metal Galaţi, Tomisul speră să revină acasă cu cele patru puncte vizate pentru această deplasare, după ce primul pas a fost făcut la Craiova. „Urmează o săptămînă destul de grea şi vor fi bune aceste puncte pentru moralul echipei. Am ajuns în această dimineaţă la Sibiu (n.r. - vineri dimineaţă), iar după-amiză fetele au făcut şi un antrenament. Totul este în ordine şi nimic nu pare să ne pericliteze victoria”, a declarat şi Constantin Ferenţi, directorul executiv al CS Volei 2004 Tomis.

Celelalte partide ale etapei: Unic Piatra Neamţ - CSU Metal Galaţi; SCM U. Craiova - Dinamo Bucureşti; Penicilina Iaşi - Rapid Bucureşti; Ştiinţa Bacău - CSM Lugoj; CSU Tg. Mureş - Dacia Mioveni.

Clasament

1. CSU Metal Galaţi 14 13 1 40: 4 27

2. CSV 2004 TOMIS 15 12 3 39:11 27

3. Dinamo Bucureşti 14 10 4 31:14 24

4. CSU Tg. Mureş 14 10 4 31:14 24

5. Unic Piatra Neamţ 14 10 4 33:17 24

6. Ştiinţa Bacău 14 9 5 30:16 23

7. Penicilina Iaşi 14 9 5 27:24 23

8. Dacia Mioveni 14 4 10 15:31 18

9. SCM U. Craiova 15 3 12 10:38 18

10. CSM Lugoj 14 2 12 10:39 16

11. CSM Sibiu 14 2 12 10:39 16

12. Rapid CFR 14 1 13 11:40 15