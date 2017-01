CSV 2004 Tomis, în fotoliul de lider

CSV 2004 Tomis Constanţa şi-a continuat parcursul perfect din debutul actualului sezon, obţinând sâmbătă o nouă victorie, 3:0 (25:13, 25:21, 25:18) cu CSM Lugoj, în etapa a 3-a a Diviziei A1. La primul meci pe teren propriu din acest campionat, jucătoarele pregătite de Darko Zakoc şi Constantin Alexe au început în forţă, adjudecându-şi primul set după doar un sfert de oră, chiar dacă aveau în faţă o altă echipă neînvinsă în actualul sezon. Setul secund a fost mai echilibrat, oaspetele păstrând suspansul până spre final. Ultimul set a revenit fără emoţii gazdelor şi CSV 2004 Tomis a adăugat încă trei puncte în clasament, urcând pe prima poziţie. „Am continuat seria rezultatele bune, dar nu aceasta este valoarea echipei. Vor veni meciuri mai grele, în care se va vedea potenţialul nostru. Sunt mulţumit de rezultat şi de jocul prestat în unele părţi ale partidei. În primul set am arătat seriozitate şi un prim serviciu bun, dar apoi am greşit destul de mult”, a declarat antrenorul formaţiei constănţene, Darko Zakoc. „A fost un meci foarte bun, în aşteptarea meciurilor grele care vor veni peste câteva etape. Am arătat ce am muncit în această săptămână şi, chiar dacă am avut şi un moment de relaxare, este bine că am câştigat fără probleme”, a spus ridicătoarea gazdelor, Diana Neaga. „Mă aşteptam să avem un joc greu, pentru că diferenţa de valoare este evidentă. Am avut un pic de trac, aşa cum ni se întâmplă în faţa formaţiilor puternice, dar nu cred că am avut o evoluţie dezastruoasă”, a explicat antrenorul oaspetelor, Paul Bogdan. Au evoluat - CS Volei 2004: Neaga - Liutikova, Bobi, Gavrilescu (cpt.), Trică, Nemţanu, Vujovic - libero, au mai jucat: Cazacu, Vîlcu şi Tiba; CSM Lugoj: Balintoni - Alexandru, Canea, Ciobanu, Lungu, Lupescu şi Smultea - libero, a mai jucat: Moldovan.

Celelalte rezultate ale etapei: Ştiinţa Bacău - Dinamo Bucureşti 3:1, Pro Volei Botoşani - CSM Bucureşti 3:1, Penicilina Iaşi - CSM Sibiu 0:3; CSU Tg. Mureş - SCM U. Craiova 3:1; Unic Piatra Neamţ - U. Cluj 3:0.

Clasament

1. CSV 2004 Tomis 3 3 0 9:0 9

2. Ştiinţa Bacău 3 3 0 9:1 9

3. Unic Piatra Neamţ 3 3 0 9:3 8

4. CSU Tg.Mureş 3 2 1 6:5 6

5. CSM Lugoj 3 2 1 6:6 5

6. Dinamo Bucureşti 3 1 2 6:6 4

7. Pro-Volei Botoşani 3 1 2 5:7 4

8. SCM U. Craiova 3 1 2 5:6 3

9. Penicilina Iaşi 3 1 2 4:6 3

10. CSM Sibiu 3 1 2 4:6 3

11. CSM Bucureşti 3 0 3 1:9 0

12. U. Jolidon Cluj 3 0 3 0:9 0