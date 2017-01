CSV 2004 Tomis întâlneşte pe SCM U. Craiova

Înscrisă în acest sezon în lupta pentru titlu, formaţia feminină CS Volei 2004 Tomis Constanţa nu are o misiune uşoară în această săptămână. După ce miercuri a învins, cu 3:1, în deplasare, pe Ştiinţa Bacău, voleibalistele constănţene pregătesc a treia partidă pe care o vor susţine în decursul a doar şapte zile. Sîmbătă, de la ora 15.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, elevele lui Aleksandar Boskovic şi Constantin Alexe primesc vizita formaţiei SCM U. Craiova. După ce a promovat în sezonul trecut, echipa olteană s-a întărit considerabil, propunându-şi o clasare între primele opt echipe în primul eşalon. „Craiova are o echipă mult mai bună decât cea din sezonul trecut. S-a întărit cu câteva jucătoare de valoare şi joacă foarte bine. Vom pregăti serios acest meci şi îl vom trata ca şi pe celelalte”, a declarat Boskovic, antrenorul Tomisului. După ce a fost foarte aproape de a le învinge pe Ştiinţa Bacău şi Penicilina Iaşi, ambele meciuri fiind pierdute, în deplasare, cu 2:3, SCM U. Craiova a spart gheaţa în etapa trecută, obţinînd prima victorie în campionat, 3:0 cu U. Cluj. În plus, craiovencele au impresionat în Cupa României, trecând în primul tur, cu 3:0, de CSU Tg. Mureş şi punând mari probleme în sferturile de finală celor de la Dinamo, într-o partidă încheiată cu 3:1 în favoarea echipei bucureştene. Cu toate acestea, constănţencele nu iau în calcul decât varianta victoriei sâmbătă, mai ales că au ocazia să urce pe prima poziţie a podiumului, rivala Dinamo urmând să întîlnească pe CSU Metal Galaţi.