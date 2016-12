CSV 2004 Tomis îşi reia pregătirile

Medaliile de aur în acest sezon al Diviziei A1 la volei feminin rămân încă un vis frumos pentru voleibalistele constănţene, care nu au reuşit să scape de locul 3 după primul turneu al locurilor 1-4 desfăşurat la Bacău. În plus, cele două înfrângeri înregistrate cu Dinamo Bucureşti şi CSU Metal Galaţi au limitat şansele formaţiei CS Volei 2004 Tomis Constanţa de a obţine primul titlu din istoria clubului. Totuşi, elevele lui Constantin Alexe speră să recupereze din deficit în cadrul turneului de la Constanţa (9-11 aprilie). „Mai sunt încă multe meciuri de jucat şi orice este posibil. Noi în momentul de faţă ne-am cam îndepărtat de obiectiv, dar asta nu înseamnă că totul este pierdut. Am sperat să câştigăm meciul cu Galaţi, mai ales că veneam după un meci uşor cu Ştiinţa Bacău. Galaţi a dictat însă în permanenţă ritmul partidei, în timp ce noi am făcut numeroase greşeli. Nu aveam cum să câştigăm aşa. Trebuie să ne revenim”, a declarat coordonatorul Tomisului, Maja Simanic. În schimb, CSU Metal Galaţi pare hotărâtă să câştige al patrulea titlu consecutiv, elevele lui Zoran Terzic demonstrând la Bacău că rămân o forţă a campionatului, în ciuda problemelor financiare. „Suntem optimiste în ceea ce priveşte viitorul. Pentru noi este foarte important să câştigăm campionatul în ciuda problemelor cu care ne confruntăm de un sezon întreg. Ne place sportul, ne place să câştigăm şi facem totul pentru asta”, a spus căpitanul echipei gălăţene, Olga Tocko. Gălăţencele rămân în fotoliu de lider după primul turneu, în ciuda înfrângerii neaşteptate din prima partidă cu Ştiinţa Bacău, scor 1:3. Metal Galaţi (loc 1, 16p), este urmată de Dinamo Bucureşti (loc 2, 15p), CSV 2004 Tomis (loc 3, 13p) şi Ştiinţa Bacău (loc 4, 10p). După primele turnee din cadrul celei de-a doua faze a campionatului, Divizia A1 va lua pauză la sfârşitul acestei săptămânii, datorită Sărbătorilor de Paşti. Voleibalistele constănţene au primit liber ieri, astăzi urmând să revină la antrenamente.