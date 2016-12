CSV 2004 Tomis nu se teme de PTPS Pila

Ajunsă în optimile Cupei CEV, jucătoarele formaţiei CS Volei 2004 Tomis Constanţa sunt optimiste înaintea întâlnirii cu echipa poloneză PTPS Pila. Chiar dacă a trecut de una dintre echipele cu nume în Europa, Volero Zurich (Elveţia), cu scorul general de 6:4, vicecampioana Poloniei pare să nu mai aibă aceeaşi forţă ca în trecut. „Nu cred că această dublă va fi un capăt de drum pentru noi în cupele europene. Avem avantajul că jucăm al doilea meci acasă”, a declarat Claudia Gavrilescu. După ce s-a despărţit de mai multe titulare, printre care şi cele două jucătoare de la echipa naţională, Agnieszka Bednarek-Kasza şi Milena Sadurek (ajunsă la CSU Metal Galaţi), PTPS Pila a mizat în acest sezon mai mult pe jucătoarele tinere. Acest lucru le-a costat în campionat, unde în primele opt etape au obţinut doar trei victorii. „Această echipă nu mai este la fel de bună ca anul trecut. S-au despărţit de cei doi centri din echipa de bază, precum şi de coordonatorul echipei. Cred că avem şanse să mergem mai departe. Nu va fi uşor, dar am înţeles că, deşi au jucătoare bune în lot, jocul nu este foarte închegat. Va fi foarte greu în primul meci cu ele, pentru că vom juca în Polonia, dar este bine că jucăm returul acasă. Cred că şansele de calificare sunt 50-50%”, s-a arătat încrezătoare şi Ivana Plchotova, jucătoare care a jucat alături de Fakro Muszyna în finala campionatului polonez din sezonul trecut împotriva celor de la PTPS Pila, partidă câştigată, cu 3:2, de Muszyna. „Nu trebuie să uităm că este o echipă care evoluează într-un campionat puternic şi care are o şcoală de volei foarte bine pusă la punct. Polonia este medaliată cu bronz la Campionatul European, iar Pila a avut şi ea câteva jucătoare la lot. Această echipă a jucat în ultimele zece sezoane de şapte ori în Liga Campionilor, iar în ultimii doi ani în Cupa CEV. Este cea mai bună echipă pe care o are Polonia în istorie, iar campionatul de acolo este la fel de puternic precum în Rusia, Italia sau Turcia. Aştept să primesc CD-urile cu partidele cu Volero Zurich şi să îmi pot face o imagine clară asupra jocului acestei echipe”, a spus antrenorul Aleksandar Boskovic. Optimile de finală se vor disputa pe 5, 6 sau 7 ianuarie 2010 (turul), respectiv 12, 13 sau 14 ianuarie 2010 (returul). Voleibalistele Tomisului pregătesc acum întâlnirea din etapa a 10-a a Diviziei A1, sâmbătă, de la ora 15.00, urmând să întîlnească, în Sala Sporturilor, pe U. Cluj.