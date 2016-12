CSV 2004 Tomis păstrează şanse reale de calificare

În ciuda înfrângerii din meciul de marţi din Sala Sporturilor, 0:3 cu Dinamo Kazan, CSV 2004 Tomis Constanţa încă păstrează şanse de a ieşi din grupă şi de a continua în Cupele Europene. A fost prima înfrângere pe care ”Sirenele” au suferit-o în Liga Campionilor, una aşteptată însă, datorită valorii superioare a echipei adverse. „Şansele noastre de calificare au rămas intacte. Sper să abordăm cu mai multă seriozitate meciurile pe care le vom juca în Germania şi acasă cu Urbino”, a declarat Claudia Gavrilescu, căpitanul Tomisului, după meciul cu Dinamo. „Avem în continuare şanse de calificare şi cred că meciul decisiv va fi cel cu Urbino, din ultima etapă”, a afirmat şi coordonatoarea Diana Neaga-Calotă. În partida următoare din Liga Campionilor, Tomis va juca pe terenul campioanei Rusiei. Meciul este programat miercurea viitoare, la Centrul de Volei “Sankt Petersburg” din Kazan, cu începere de la ora 17.00.

O VICTORIE CU URBINO POATE FI SUFICIENTĂ. După trei etape, în clasamentul Grupei E conduce Dinamo Kazan, cu 7p, urmată de Tomis Constanţa 5p, Schweriner SC 3p şi Robur Tiboni Urbino 3p. Forţa de joc şi forma în creştere pe care le arată campioana Rusiei o fac mare favorită în următoarele trei meciuri pe care le va juca în grupă, astfel că lupta pentru locurile 2 şi 3 rămâne deschisă. Tomis mai are de jucat la Kazan şi Schwerin, iar în ultima etapă va primi vizita formaţiei italiene. Decisive pentru ocuparea locului 2 vor fi meciurile directe între Constanţa, Schwerin şi Urbino, formaţia germană fiind avantajată de faptul că va fi gazdă în ambele partide. Pe de altă parte, Tomis are două puncte în plus, iar un succes de trei puncte în ultima etapă, cu Urbino, ar putea fi suficient pentru ocuparea locului 2 în clasamentul final sau chiar pentru a continua în Liga Campionilor de pe locul 3. Din cele şase grupe ale Ligii Campionilor, primele două clasate vor obţine calificarea pentru play-off 12. Dacă gazda Final Four se va număra printre aceste 12 echipe (fapt aproape sigur), atunci va obţine calificarea şi o formaţie de pe locul 3, cu cel mai bun punctaj. Următoarele 4 ocupante ale poziţiei a treia vor continua să joace în Cupa CEV, faza Challenge Round (ultima înainte de semifinale), în care vor întâlni învingătoarele din sferturile de finală ale competiţiei.

MECIUL CU ARGEŞ VOLEI PITEŞTI AR PUTEA FI AMÂNAT! În etapa viitoare a Diviziei A1, programată la sfârşitul acestei săptămâni, Tomis ar trebui să evolueze în deplasare, cu Argeş Volei Piteşti. Partida, contând pentru etapa a 7-a, ar putea fi amânată, deoarece clubul argeşean trece prin momente delicate, cauzate de problemele financiare şi de lipsa jucătoarelor de valoare. Aseară, reprezentanţi ai autorităţilor locale din Piteşti şi Mioveni urmau să se întâlnească pentru a lua o decizie în privinţa viitorului echipei. Formaţia constănţeană va afla astăzi dacă meciul se joacă la sfârşitul acestei săptămâni sau va fi amânat sau chiar va fi anulat dacă Argeş Volei se va desfiinţa!