CSV 2004 Tomis pleacă la Bucureşti

După o partidă facilă disputată sîmbătă, în campionat, cu Rapid Bucureşti, CS Volei 2004 Tomis Constanţa pleacă, astăzi, optimistă, spre Bucureşti, acolo unde miercuri, de la ora 14.00, este programată manşa retur a semifinalei Cupei României cu Dinamo. Deşi şansele accederii în finala competiţiei sînt mici după înfrîngerea cu 3-2 suferită pe teren propriu, voleibalistele constănţene nu au renunţat la obiectiv şi speră să întoarcă rezultatul nefavorabil de la Constanţa. “Ştim că va fi dificil la Bucureşti, însă noi credem în şansa noastră indiferent de ce s-a întîmplat în tur. În sport se poate întoarce orice rezultat şi sperăm să reuşim şi noi acest lucru. Ne dorim să facem o partidă foarte bună acolo, pentru că, din punctul meu de vedere, echipa noastră este mult mai valoroasă”, a declarat căpitanul Tomisului, Georgeta Ciobanu. Misiunea elevelor lui Aleksandar Boskovic şi Constantin Alexe se anunţă însă una dificilă în Ştefan cel Mare, mai ales după ce partida din campionat dintre cele două s-a încheiat cu o victorie categorică pentru Dinamo, iar singura echipă plecată victorioasă de acolo a fost CSU Metal Galaţi. Pentru a ajunge în finala Cupei României, CSV 2004 Tomis are nevoie de cel puţin o victorie cu 3-2, care ar trimite disputa în “setul de aur”, set pe care Constanţa este obligată să-l cîştige. Cele mai bune variante pentru constănţence sînt 3-1 sau 3-0. “Chiar dacă am pierdut un meci, nu am pierdut şi războiul. Calificarea încă se joacă şi asta le-am spus şi jucătoarelor. Chiar dacă obţineam noi o victorie în tur, calificarea încă se juca. Lupta este în continuare deschisă”, a spus şi antrenorul Aleksandar Boskovic.