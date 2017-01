CSV 2004 Tomis pleacă optimistă la Galaţi

După 20 de zile petrecute la Constanţa, formaţia feminină CS Volei 2004 Tomis se mută azi la Galaţi. Mâine, în fieful campioanei en titre, CSU Metal Galaţi, va debuta al treilea turneu al grupei valorice 1-4. Pentru echipa antrenată de Constantin Alexe se anunţă o nouă serie de partide extrem de importante, mai ales după ce voleibalistele constănţene nu a obţinut nicio victorie în acest sezon pe terenul celor două principale adversare ale sale, iar în primul turneul al play-off-ului nu a obţinut decât patru puncte din cele şase disponibile, cedând în disputele cu Dinamo Bucureşti şi CSU Metal Galaţi. „Atunci când am făcut această echipă am făcut-o să bată în deplasare, nu acasă. Cred că i-a venit vremea să arate ce poate. Nu cred că vom avea un meci la fel de uşor cu gălăţencele şi la ele acasă. Cred că jucătoarele au avut o săptămână mai proastă înainte de turneul de aici, poate şi din cauza problemelor financiare. Terzici este omul care în 24 de ore schimbă echipa radical, aşa că nu va fi uşor să jucăm acolo”, a spus preşedintele clubului constănţean, Cristian Zgabercea. Voleibalistele constănţene par însă hotărâte să nu cedeze niciun duel la Galaţi, unde va reveni în lot şi Cristina Cazacu, care a participat, săptămâna trecută, alături de echipa naţională a României de junioare la preliminariile Campionatului European. „Am făcut un turneu bun la noi acasă, am reuşit să ne apropiem de prima poziţie, iar acum trebuie să continuăm să batem tot. Urmează două turnee foarte importante şi sper să nu mai facem niciun pas greşit. Nu credeam că Metal Galaţi va face două meciuri slabe consecutive în turneul de la Constanţa. După ce au pierdut cu Dinamo, ne aşteptam să avem un meci foarte greu, de aceea am intrat şi atât de hotărâte în meci şi nu le-am dat ocazia să se apropie de noi. Ne aşteptăm să întâlnim însă o altă echipă acolo”, a declarat Katarina Barun. Chiar dacă în turneul locurilor 1-4 lupta pare a fi încinsă doar între primele trei clasate, Ştiinţa Bacău “ameninţă” că va juca un rol important în stabilirea campioanei. „Nu am avut un turneu reuşit la Constanţa. Îmi doresc ca echipa să joace mai bine, pentru că ştiu că poate. Bacău poate să decidă câştigătoarea campionatului, pentru că nu cred că o să pierdem toate meciurile până la finalul campionatului”, a declarat antrenorul Ştiinţei, Florin Grapă.