CSV 2004 Tomis pregăteşte întâlnirea cu Ştiinţa Bacău

Test important pentru CS Volei 2004 Tomis Constanţa la sfârşitul acestei săptămâni. Formaţia pregătită de Aleksandar Boskovic şi Constantin Alexe se pregăteşte să primească, sâmbătă, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, vizita uneia dintre formaţiile cu şanse mari la calificarea în “careul de aşi” din acest sezon, Ştiinţa Bacău. Întâlnirea cu elevele lui Florin Grapă se anunţă o verificare importantă pentru Tomis, care mai are de susţinut doar trei partide în campionat până la meciul cu Uralochka Ekaterinburg, din sferturile de finală ale Cupei CEV. „Fiecare meci îl pregătim într-un mod special, indiferent de adversară. Ştiinţa Bacău este o echipă puternică, care mai mereu s-a numărat printre primele patru echipe. Are această tradiţie şi este o formaţie periculoasă pentru toată lumea”, a declarat antrenorul Aleksandar Boskovic, care ştie că va fi o partidă mult mai dificilă decât cea din tur: „Diferenţa faţă de meciul din tur este că la Ştiinţa Bacău va evolua Angelica Chivorchian. O să fie mai dificil decât în tur, pentru că această echipă a crescut în valoare în ultima perioadă”. După ce a fost aproape de o surpriză chiar şi pe terenul campioanei României, CSU Metal Galaţi, unde a cedat cu 2:3 în ultima etapă din tur, elevele lui Florin Grapă speră la un rezultat bun la Constanţa. „Bacău este o echipă un pic diferită faţă de cea pe care am întâlnit-o în turul de campionat şi trebuie să fim foarte bine pregătite pentru acest meci. Chiar dacă ştim că va fi ceva mai greu, vrem să câştigăm această partidă. Ştiu că a fost foarte aproape de o surpriză chiar şi la Galaţi, dar noi dacă ne vom face jocul nu cred că vom avea probleme”, a spus extrema Tomisului, Mira Topic.