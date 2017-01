CSV 2004 Tomis pregăteşte meciul de miercuri

Jucătoarele de la CS Volei 2004 Tomis Constanţa au început ieri o săptămână foarte importantă, în care vor susţine ultimele două partide contând pentru sezonul regulat al Diviziei A1 la volei feminin. Pentru a fi sigură de locul 2 la finalul sezonului regulat, CSV 2004 Tomis trebuie să mai cucerească două puncte în aceste două meciuri. Au mai rămas trei etape de jucat, iar echipa constănţeană va mai avea doi adversari, CSU Medicina Tg. Mureş (miercuri, în deplasare) şi Ştiinţa Bacău (sâmbătă, acasă). Meciul din etapa a 22-a nu se joacă, pentru că Penicilina Iaşi s-a retras din campionat după etapa a 3-a. Astfel, voleibalistele de pe Litoral vor avea două săptămâni fără meci oficial între derby-ul cu Ştiinţa Bacău, programat pe 5 martie, şi primul joc din play-off, programat pe 19 martie.

REACŢII DUPĂ JOCUL CSV 2004 TOMIS - VC UNIC LPS PIATRA NEAMŢ. Partidele cu Medicina şi Ştiinţa urmează după un alt meci dificil, câştigat sâmbătă cu 3:0 în faţa lui Unic Piatra Neamţ. Derby-ul etapei a 19-a a fost echilibrat doar în ultimul set, în care oaspetele au dat o replică mai consistentă şi au pierdut doar cu 26:24, după ce în primele cedaseră cu 25:11 şi 25:17. „Setul al treilea? Întotdeauna, la scorul de 2:0 intervine o relaxare în jocul oricărei echipe. Mă bucur că totuşi am putut ţine setul sub control şi l-am câştigat, chiar dacă mai greu decât pe celelalte. Cred că în acest meci am stat mult mai bine la toate capitolele jocului”, a declarat Claudia Gavrilescu, căpitanul echipei gazdă. „Poate că uneori concentrarea jucătoarelor nu este la un nivel prea înalt, poate că uneori mai uită să aplice sarcinile tactice pe care le-am stabilit împreună. Din păcate, asta este o problemă care se poate rezolva într-un timp ceva mai îndelungat...”, a explicat şi antrenorul principal al CSV 2004 Tomis, Darko Zakoc. „Diferenţa a făcut-o astăzi (n.r. - sâmbătă) valoarea individuală a jucătoarelor. A fost şi o diferenţă de mentalitate la unele fete, dar dacă vrem să jucăm la vârf trebuie să punem toţi umărul şi să încercăm să facem mai mult. Obiectivul nostru e ocuparea locului 4 şi calificarea pentru o cupă europeană”, a afirmat Marian Constantin, antrenorul principal al formaţiei nemţene.