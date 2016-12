CSV 2004 Tomis, pregătire cu Unic pentru returul din Rusia

După o evoluţie bună în meciul din manşa tur a sferturilor de finală ale Cupei CEV la volei feminin, în ciuda înfrângerii, scor 1:3 (24:26, 25:27, 25:11, 21:25), cu Uralochaka Ekaterinburg, echipa CSV 2004 Tomis Constanţa se pregăteşte pentru o nouă partidă din campionat. Sâmbătă, de la ora 14.00, la Sala Sporturilor, formaţia constănţeană va primi vizita echipei Unic Piatra Neamţ, duelul anunţându-se însă doar un simplu antrenament înainte de deplasarea în Rusia, pentru manşa retur de la Ekaterinburg, programată joi, 25 februarie, de la ora 17.00. „Este mult mai uşor să jucăm acum în campionat după un asemenea meci. Se putea mai mult în meciul cu Uralochka. Pot spune că am pierdut în primul set şansa de a obţine un rezultat bun. Am făcut câteva greşeli tehnice pe final, iar în faţa unei echipe ca Uralochka este nepermis aşa ceva. Am practicat un joc bun şi în cel de-al doilea set şi am menţinut un nivel ridicat al jocului, dar nu am gestionat aşa cum a trebuit avantajul. Este bine pentru moralul nostru că am reuşit să câştigăm setul trei la o diferenţă destul de mare şi asta ne dă speranţă pentru returul din Rusia, unde putem obţine un rezultat bun”, s-a arătat optimistă Maja Simanic. Întâlnirea cu rusoiacele a fost un moment unic pentru jucătoarele Tomisului, dar şi un test util pentru vicecampioana României, care a demonstrat că se poate ridica chiar şi la nivelul uneia dintre cele mai valoroase echipe din Europa. „Ştiam ce adversară va veni în Sala Sporturilor. Ne-am motivat şi am jucat bine, dar în primele două seturi orice greşeală a contat decisiv. Se poate spune că nu am avut nici noroc, în condiţiile în care fiecare minge a contat. Cât timp mai sunt şanse teoretice de calificare mergem cu gândul să câştigăm în Rusia. Diferenţa a fost făcută şi de statura impozantă la fileu a adversarelor, care a contat foarte mult în atac şi la blocaj. Setul trei este unul de prestigiu şi poate rămâne în istorie. Rar mai poate câştiga o echipă un set atât de categoric în faţa formaţiei Uralochka”, a spus căpitanul Tomisului, Claudia Gavrilescu.

SPECTACOL... NIKOLAI KARPOL. Publicul prezent miercuri seară în tribunele Sălii Sporturilor din Constanţa nu a asistat doar la spectacolul din teren, ci şi la cel oferit pe margine de marele antrenor Nikolai Karpol. Strigătele celui poreclit “Ursul urlător” au putut fi auzite de toţi cei prezenţi, mai ales în cel de-al doilea şi cel de-al treilea set, când echipa sa nu a mai arătat acelaşi randament. Deşi jucătoarele au fost ţinta ieşirilor lui Karpol, acestea nu s-au arătat deranjate, reuşind să plece de la Constanţa cu o victorie importantă, care le uşurează misiunea din retur. „Ne-am pregătit pentru un meci tare. Constanţa are o echipă foarte bună şi nu a fost uşor să jucăm împotriva lor. Au luptat pentru fiecare minge şi au fost ajutate şi de o atmosferă foarte frumoasă creată de publicul prezent. Setul trei a fost un semnal de alarmă pentru noi, pentru că nu am mai reuşit să ne mobilizăm atât de bine ca în primele două seturi. Este adevărat că şi antrenorul nostru este un semnal de alarmă pentru noi prin modul lui de a se manifesta, dar are dreptate, pentru că ne ajută să ne mobilizăm. Este dificil câteodată, dar are dreptate şi reuşim să trecem cu ajutorul lui de momentele dificile”, a spus Jana Matiasovska.

Celelalte rezultate înregistrate în prima manşă a sferturilor de finală ale Cupei CEV: Dinamo Pancevo (Serbia) - Steaua Roşie Belgrad (Serbia) 0:3 (16:25, 12:25, 15:25) - (returul pe 23 februarie); Rabita Baku (Azerbaidjan) - Eczacibasi Istanbul (Turcia) 3:0 (25:20, 27:25, 25:16) - (returul pe 24 februarie); Yamamay Arsizio (Italia) - Schweriner SC (Germania) 3:2 (25:22,21:25, 25:21, 17:25, 15:10) - (returul pe 24 februarie).