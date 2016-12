CSV 2004 Tomis, record de puncte în Liga Campionilor

CSV 2004 Tomis Constanţa şi-a încheiat evoluţia din ediţia 2012-2013 a Ligii Campionilor la volei feminin cu o victorie, 3:2 cu formaţia italiană Robur Tiboni Urbino, în meciul disputat marţi în Sala Sporturilor. Campioana României a adunat şapte puncte în Grupa E şi s-a clasat pe locul 3, o performanţă mai bună decât în sezonul trecut, la debutul absolut în Liga Campionilor, când a fost ultima în clasament, cu doar două puncte, este drept, şi într-o grupă mult mai dificilă. Anul trecut, CSV 2004 Tomis reuşea o singură victorie, 3:2 cu Volley Bergamo, fără a mai câştiga vreun set în celelalte partide, iar acum a învins cu 3:1 şi 3:2 pe Urbino şi cu 3:2 pe Schweriner SC.

„Sunt sigură că echipa a făcut tot ce a putut în aceste meciuri din grupă şi cred că am mai fi putut câştiga un punct cu Schwerin. Am acumulat puncte şi cred că ar trebui să fim mulţumite de evoluţia noastră în Liga Campionilor”, a declarat Diana Neaga-Calotă, coordonatoarea de joc a Tomisului. „Este normal să fiu mulţumit de calificarea pentru Cupa CEV, dar nu şi de marea şansă pierdută de a ocupa locul secund în clasament şi de a juca mai departe în Liga Campionilor. Au fost multe probleme nerezolvate, la echipă şi la club, aşa că mai mult nu s-a putut. De aceea, trebuie să fim mulţumiţi. Este un succes pentru club faptul că pentru al doilea an la rând continuăm să jucăm în Europa după faza grupelor din Ligă”, a spus şi antrenorul principal al echipei constănţene, Darko Zakoc.

RECORD DE PUNCTE PENTRU TOMIS. În istoria evoluţiilor formaţiilor româneşti în Liga Campionilor, începută cu participarea formaţiei CSU Metal Galaţi în sezonul 2008-2009, echipa constănţeană deţine acum recordul de victorii, trei, şi de puncte obţinute, şapte, în noul sistem de punctaj. Galaţiul, în 2008-2009, a avut o victorie şi patru puncte, iar în sezonul următor două victorii şi cinci puncte. În sezonul 2010-2011, Dinamo Bucureşti a acumulat doar un punct, iar în 2011-2012, la prima participare, Tomis a strâns două puncte. Anul acesta, Dinamo a obţinut cinci puncte, în urma a două victorii.

OMICHKA OMSK, ADVERSARUL DIN CUPA CEV. Ieri a avut loc tragerea la sorţi a meciurilor din Cupa CEV, faza Challenge Round (ultima înainte de semifinale), în care campioana României la volei feminin, CSV 2004 Tomis Constanţa va întâlni una dintre învingătoarele din sferturile de finală ale competiţiei, echipa rusă Omichka Omsk, primul meci acasă. Celelalte dispute sunt Bank BPS Fakro Muszyna - Aluprof Bielsko-Biala, Fenerbahce Istanbul - Tauron MKS Dabrowa Gornicza şi SES Calais - Uralochka-NTMK Ekaterinburg. Se poate spune că formaţia constănţeană a avut mare ghinion, mai ales că deplasarea va fi extrem de lungă şi obositoare. Omsk este situat în Siberia, aproape de graniţa cu Kazahstan, la circa 2.700 km de Moscova! În tururile precedente din Cupa CEV, Omichka a trecut de Jedinstvo Brcko (Bosnia), cu un dublu 3:0, de Igtisadchi Baku (Azerbaidjan), după setul de aur (15:8, ambele echipe au învins acasă cu 3:1), şi de Baki-Azeryol Baku (Azerbaidjan), cu un dublu 3:1. Formaţia rusă este antrenată de sârbii Zoran Terzic şi Zeljko Bulatovic, iar din lot fac parte patru internaţionale: Bojana Zivkovic (Serbia, coordonatoare), Natalya Mammadova (Azerbaidjan, universal, 1,95 m), Victoria Kuzyakina (Rusia, libero) şi Olga Fateeva (Rusia, extremă). Meciurile din Challenge Round, care vor decide semifinalistele Cupei CEV, sunt programate pe 16 ianuarie (la Constanţa) şi pe 23 ianuarie (în deplasare) 2013.