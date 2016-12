CSV 2004 Tomis s-a relaxat în setul al treilea!

În penultima etapă din sezonul regulat al Diviziei A1 la volei feminin, CSV 2004 Tomis Constanţa a obţinut a 15-a victorie în cele 19 meciuri jucate în acest campionat. ”Victima” a fost de această dată CSM Lugoj, formaţie care a reuşit in extremis calificarea în play-off, graţie unui retur foarte bun, în care a obţinut şase victorii în nouă partide, inclusiv cu Dinamo Bucureşti şi CSU Tg. Mureş. La Constanţa, Lugojul parcă nici n-a existat pe teren în primele două seturi, cedate la 13 şi la 15, apoi a început brusc să joace volei, profitând şi de inerenta relaxare a gazdelor. Ultimul set a fost foarte echilibrat, cu echipa oaspete aflată mai mult la conducere pe tabela de scor şi cu Tomis reuşind să se impună la limită, graţie experienţei superioare.

„Am început foarte bine meciul, am câştigat uşor două seturi, dar apoi parcă am tras frâna de mână, am lăsat-o mai uşor. Cred că s-a acumulat oboseala, e sfârşitul returului, noi am avut un lot mai puţin numeros. Vom continua pregătirea cu speranţa unui nou titlu. Nu uitaţi că şi în anii precedenţi am terminat pe locul al doilea şi apoi am ieşit campioni”, a declarat Constantin Alexe, antrenorul secund al Tomisului. „Va fi foarte greu în play-off. Aţi văzut şi în meciul cu Lugojul: jucăm două seturi aproape perfect, apoi nu ştiu ce se întâmplă. Intervine oboseala, ne relaxăm probabil în ultimul set, nu ştiu ce să spun. Suntem doar opt jucătoare în lot, ne antrenăm în aceste condiţii şi este destul de greu să joci aşa”, a spus Diana Neaga-Calotă, coordonatoarea dublei campioane a României. „În primele două seturi practic n-am existat pe teren! O relaxare totală, probabil pentru că am aflat rezultatul de la Craiova, în urma căruia eram calificaţi matematic pentru play-off. În setul al treilea s-a văzut că Lugojul este o echipă care ştie să joace volei şi era normal să apară reacţia aceasta”, a afirmat Bogdan Paul, antrenor principal la CSM Lugoj.

MÂINE, CAMPIOANA JOACĂ LA TG. MUREŞ. Ultima etapă din sezonul regulat va avea loc mâine, când CSV 2004 Tomis Constanţa va evolua pe terenul formaţiei CSU Medicina Tg. Mureş, de la ora 18.00. Este un meci în care echipa constănţeană are neapărat nevoie de victorie, chiar şi cu 3:2, pentru a fi sigură de locul 2, indiferent de rezultatul partidei CSM Lugoj - Ştiinţa Bacău. Ştiinţa, locul 3 în clasament, are două puncte mai puţin, iar în cazul unui succes cu 3:0 la Lugoj şi a unei înfrângeri cu 2:3 a Tomisului cele două echipe ar ajunge la egalitate de puncte, caz în care moldovencele sunt avantajate de setaveraj!