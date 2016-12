CSV 2004 Tomis se gândeşte la începutul lui 2010

Deşi mai are o partidă de disputat în cadrul turului de campionat, formaţia CS Volei 2004 Tomis Constanţa se gândeşte deja la începutului lui 2010, care se anunţă un an foarte dificil pentru voleibalistele constănţene. Chiar dacă finalul primei părţi a Diviziei A 1 la volei feminin nu le-a ajutat foarte mult în pregătirea viitoarelor partide, voleibalistele Tomisului vor sacrifica vacanţa de iarnă pentru a fi în formă în importantele partide cu CSU Metal Galaţi (din prima etapă a returului, 9 ianuarie) şi PTPS Pila (din optimile Cupei CEV: pe 5, 6 sau 7 ianuarie - turul, în Polonia; pe 12, 13 sau 14 ianuarie - returul, la Constanţa). „Dacă ne uităm un pic pe tabloul cupelor europene vom vedea că Italia are echipe în toate cele trei competiţii, iar în Final Four-ul acestor întreceri se califică echipe din Polonia, Rusia, Turcia şi Italia. Acest lucru este posibil şi din cauză că aceste ţări au campionate mult mai puternice, iar echipele lor joacă tare de câte două ori pe săptămână. Ele au puterea să joace la un nivel ridicat pentru mai mult timp. Acesta este motivul pentru care noi avem oscilaţiile acestea în joc. Săptămâna trecută, de exemplu, am avut un meci uşor, săptămâna aceasta la fel, iar luna viitoare urmează o serie de partide dificile. Este greu în aceste condiţii să găseşti soluţii să joci la un nivel ridicat în mod constant, dar meseria noastră este să găsim soluţii. Vom încerca să compensăm acest lucru în perioada următoare şi sperăm că vom reuşi”, a declarat antrenorul Aleksandar Boskovic. „Meciurile vor fi mult mai dificile de acum înainte, iar noi trebuie să arătăm un joc din ce în ce mai bun. Ne vom pregăti pentru acest lucru”, a spus şi Ioana Pristavu. CSV 2004 Tomis este lider în Divizia A1 şi are mari şanse să fie campioană de iarnă dacă se va impune şi în faţa formaţiei CSM 2007 Focşani, sâmbătă, în deplasare. Ieri, s-a disputat partida restantă din etapa a 9-a a Diviziei A1, dintre U. Cluj şi Ştiinţa Bacău, scor 0:3, iar ultimul joc restant din aceeaşi etapă, Unic Piatra Neamţ - SCM U. Craiova, este programat azi.

Clasament: 1. CSV 2004 Tomis Constanţa 19p; 2. CSU Metal Galaţi 18p (setaveraj: 25:8); 3. Ştiinţa Bacău 18p (26:9); 4. Dinamo Bucureşti 17p (24:7); 5. Penicilina Iaşi 17p (22:14); 6. CSU Tg. Mureş 15p (17:18); 7. SCM U. Craiova 13p; 8. U. Jolidon Cluj 12p (8:24); 9. CSM Sibiu 12p (7:26); 10. Unic Piatra Neamţ 11p; 11. CSM Focşani 10p; 12. IOR Bucureşti 9p.