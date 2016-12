CSV 2004 Tomis şi Bacăul îşi dispută şefia clasamentului

Miercuri, la Piatra Neamţ, CSV 2004 Tomis Constanţa a câştigat cu 3:0 meciul cu echipa locală Unic, reuşind a treia victorie consecutivă la zero în tot atâtea partide jucate în returul Diviziei A1 la volei feminin. Jocul a contat pentru etapa a 15-a a campionatului, prima etapă intermediară din retur, şi a constituit o repetiţie generală pentru Tomis înaintea marelui derby cu Ştiinţa Bacău, programat sâmbătă, de la ora 20.00, în Sala Sporturilor din Constanţa. Voleibalistele constănţene au arătat poftă de joc şi multă determinare, îndeplinindu-şi ambele obiective propuse pentru această deplasare: au câştigat cele trei puncte, iar meciul a fost scurt, seturile încheindu-se la 17, 14 şi 18. “Sirenele” şi-au păstrat astfel forţele pentru partida mult mai solicitantă contra liderului, Ştiinţa fiind o echipă de cu totul altă factură decât Universitatea Cluj, CS Volei Alba-Blaj sau Unic Piatra Neamţ, formaţiile învinse cu 3:0 de Tomis în retur. Bacăul are două puncte în plus în clasament şi poate pierde şefia în favoarea campioanei, dacă Tomis învinge cu 3:0 sau 3:1 în meciul direct.

În mod normal, jucătoarele antrenate de Darko Zakoc şi Constantin Alexe pornesc cu prima şansă în derby-ul cu băcăuancele, însă condiţiile speciale în care se prezintă CSV 2004 Tomis în retur, fără rezerve pe bancă, echilibrează şansele la victorie. „Este greu să ne păstrăm titlul în acest sezon. Normal că ne dorim foarte mult să rămânem campioane, dar în momentul în care joci meciuri oficiale fără nicio rezervă... Este greu să duci doar în opt jucătoare tot campionatul”, afirmă experimentata Diana Neaga-Calotă, coordonatoarea echipei constănţene. „Este greu să facem antrenamente în efectiv redus, ne antrenăm foarte mult pe intensitate. Chiar şi aşa, reuşim totuşi să facem o treabă bună şi să câştigăm meciurile”, adaugă extrema Cristina Cazacu, încă junioară, deşi pare că joacă de o viaţă la Constanţa!

De partea cealaltă, formaţia pregătită de Florin Grapă vine la Constanţa din postura liderului clasamentului, având o singură înfrângere în 13 meciuri, 2:3 în deplasare cu CSM Bucureşti, chiar în prima etapă din retur. De altfel, Bacăul are un retur foarte dificil, cu deplasări la Constanţa, Dinamo, Blaj şi Lugoj! În schimb, Ştiinţa stă mult mai bine decât Tomis la capitolul lot. În iarnă a reuşit să transfere o coordonatoare de mare valoare, olandeza Kim Staelens (31 de ani), fostă titulară la naţională, care a înlocuit-o în lot pe macedoneanca Sanja Aleksovska, accidentată. În plus, Grapă şi-a permis să o trimită pe Georgiana Faleş împrumut la CSU Medicina Tîrgu Mureş, pentru ca aceasta, considerată a patra variantă pe postul de centru, să aibă meciuri în picioare!