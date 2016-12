CSV 2004 Tomis speră să încheie campionatul încă de duminică

Duminică şi luni, de la ora 19.00, în Sala Olimpia din Bucureşti sunt programate meciurile 3 şi 4 contând pentru finala mică a Diviziei A1 la volei feminin, dispută care opune formaţiile CSV 2004 Tomis Constanţa şi CSM Bucureşti. Se joacă în sistemul “cel mai bun din cinci partide”, iar formaţia constănţeană conduce cu scorul general de 2-0, astfel că mai are nevoie de o singură victorie pentru a termina campionatul pe locul 3. După cele două succese cu 3:0 de la Constanţa, CSV 2004 Tomis porneşte favorită în faţa echipei bucureştene şi are mari şanse de a încheia disputa pentru bronzul campionatului încă de duminică. „Ne dorim foarte mult să câştigăm un meci la Bucureşti pentru a încheia campionatul pe locul 3. Primul joc de la Bucureşti va fi cel mai important, apoi ne vom gândi şi la Cupa României”, a spus Diana Neaga-Calotă, coordonatoarea echipei campioane. „Mai este de jucat la Bucureşti şi sper să încheiem finala mică din trei meciuri, apoi să mai salvăm câte ceva din obiectivele acestui sezon în Cupa României. Campionatul, după cum se ştie, l-am pierdut la Bacău, unde mai aveau puţin şi fugeau cu mingea din sală! A văzut toată lumea la televizor ce s-a întâmplat. Sunt de 30 de ani în sport, dar aşa ceva încă nu am văzut!”, a declarat antrenorul secund al Tomisului, Constantin Alexe.

Învinsă categoric la Constanţa, CSM Bucureşti va aborda finalul de sezon fără cele patru jucătoare străine (Karakasheva, Medved, Popova şi Fonke), care şi-au reziliat contractele cu clubul, deşi primele două mai aveau câte un an de contract. „Nu este adevărat că nu şi-au primit salariile pe ultimele luni. Întârziasem doar cu salariul pe ultima lună şi le promisesem că după ce se întorc de la Constanţa vor ajunge la zi. Ele erau însă de mult cu gândul să plece acasă, iar Fonke şi-a cumpărat bilet de avion încă din 4 aprilie pentru data de 13 aprilie!”, a declarat Alexandru Grigoriu, preşedinte al secţiei de volei la CSM şi vicepreşedinte al FR Volei.

În finala mare a campionatului, Ştiinţa Bacău conduce pe Dinamo Bucureşti cu scorul general de 2-0 şi va fi gazdă la meciurile 3 şi 4, programate luni şi marţi, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor din Bacău. Ambele meciuri vor fi televizate în direct de postul Digi Sport 3, însă gazdele devin campioane dacă se impun luni, astfel că meciul de marţi nu se mai dispută! În turneul locurilor 5-8, la sfârşitul acestei săptămâni continuă meciurile de clasament. În finala pentru locurile 5-6, CSU Medicina Tg. Mureş conduce cu 2-0 pe CSM Lugoj şi mai are nevoie de o singură victorie în următoarele două partide, programate duminică şi luni, de la ora 18.00, pentru a termina campionatul pe locul 5. Al doilea meci din finala pentru locurile 7-8, CS Volei Alba-Blaj - Unic Piatra Neamţ, are loc sâmbătă, de la ora 19.00. Se joacă în sistemul “cel mai bun din trei partide”, iar Blajul conduce cu 1-0.