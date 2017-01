CSV 2004 Tomis vizează eventul în acest sezon

TURNEUL FINAL AL CUPEI ROMÂNIEI, LA CONSTANŢA. Ieri, Federaţia Română de Volei a organizat licitaţia pentru acordarea dreptului de a organiza turneul final al Cupei României la volei feminin. Dintre cele patru formaţii calificate în semifinale, doar CSM Lugoj nu a dorit să participe la licitaţie. Dinamo Bucureşti s-a retras la suma de 15.000 euro, Ştiinţa Bacău la 22.000 de euro, iar CS Volei 2004 Tomis Constanţa a câştigat oferind 25.000 de euro! „Faptul că am câştigat licitaţia este important pentru noi, am vrut să le arătăm tuturor “cine conduce parada”. Am rămas în cursă pentru ambele trofee din acest an şi vom încerca să realizăm eventul. Nu ne va fi însă uşor, pentru că Ştiinţa Bacău este o echipă care nu s-a schimbat aproape deloc în ultimii trei ani şi va trebui să jucăm foarte bine ca să o depăşim”, a declarat preşedintele clubului constănţean, Cristian Zgabercea. Turneul final al Cupei României va avea loc pe 7 şi 8 mai 2011, în Sala Sporturilor din Constanţa. Semifinalele vor fi stabilite prin tragere la sorţi, la şedinţa tehnică programată pe 6 mai.

VOLEIBALISTELE CONSTĂNŢENE PREGĂTESC MECIURILE CU ŞTIINŢA BACĂU. Dar până va juca în semifinalele Cupei României, CS Volei 2004 Tomis Constanţa va încerca să câştige campionatul. Calificate în finală, fetele antrenate de Darko Zakoc şi Constantin Alexe vor întâlni pe Ştiinţa Bacău, în sistemul “cel mai bun din cinci meciuri”. Constănţencele vor juca în deplasare primele două partide, sâmbătă şi duminică, de la ora 11.00. După Sărbătorile de Paşti, pe 29 şi 30 aprilie, sunt programate următoarele două meciuri, la Constanţa. Jocul decisiv, dacă va fi necesar, va avea loc pe 3 mai, la Bacău.

Echipa constănţeană a promovat în Divizia A1 în sezonul 2006-2007, când a evitat in extremis retrogradarea, terminând pe locul 9. A urmat un sezon mai liniştit, cu locul 7 în campionat şi locul 4 în Cupa României. În 2008-2009 şi 2009-2010, CSV 2004 Tomis a ocupat locul 2 în campionat, după CSU Metal Galaţi. În ediţiile respective ale Cupei României, a pierdut mereu în faţa lui Dinamo, mai întâi în semifinală, apoi în finală. Singura jucătoare care a rămas în lot încă de la promovare este Adriana Vîlcu. „Sinceră să fiu, atunci, în 2006, nu mă gândeam că echipa noastră va ajunge să se bată la titlu, dar de atunci s-au schimbat multe şi a venit vremea să aducem titlul la Constanţa!”, a declarat voleibalista în vârstă de 20 de ani. Vîlcu şi colegele sale sunt foarte aproape de event, ceea ce ar însemna şi cea mai bună performanţă din istoria voleiului feminin constănţean!