CSV 2004 Tomis vrea o echipă puternică pentru cupele europene

După ce a încheiat cel mai bun sezon din istoria clubului, CS Volei 2004 Tomis îşi face planuri acum pentru Cupa CEV. Poziţia a doua ocupată în campionatul 2008-2009 îi dă dreptul echipei de la ţărmul mării să participe în această competiţie, iar oficialii clubului au anunţat că se pregătesc deja pentru sezonul următor, unul de la care se aşteptă noi performanţe. „S-a văzut ce înseamnă să ai în echipă o jucătoare de valoarea Ivanei Djerisilo. A rezolvat toate situaţiile în care era nevoie de ea, iar o astfel de jucătoare poate face diferenţa. Pregătim şi noi o echipă mai puternică. Să sperăm că în acest an de criză, cei care ne-au ajutat pînă acum ne vor ajuta în continuare. Ştim care sînt problemele, dar eu cred că vom face o echipă mai puternică în sezonul următor”, a declarat preşedintele clubului, Cristian Zgabercea, care a dezvăluit şi secretul traseului ascendent realizat în doar trei ani. „ Am beneficiat de sprijinul extraordinar pe care ni l-au acordat Consiliul Judeţean şi Primăria Constanţa. Le mulţumesc domnilor Nicuşor Constantinescu şi Radu Mazăre pentru sprijinul pe care l-au acordat nu numai echipei noastre, dar şi tuturor echipelor care acum, la Constanţa, aduc numai medalii de aur şi argint. De asemenea, este meritul şi unui antrenor care a muncit mult, cu un colectiv bun”, consideră Zgabercea. Deşi a reuşit pe banca tehnică a Tomisului cele mai importante rezultate din cariera sa, antrenorul sîrb Aleksandar Boskovic nu a oferit încă un răspuns clar în privinţa sezonului viitor. „Nu ştiu ce se va întîmpla în sezonul următor. Am avut cîteva discuţii, dar vom discuta mai multe în aceste zile şi rămîne de văzut. Am trăit cele mai frumoase momente aici. Cînd am început acest sezon, nimeni nu putea crede că noi vom termina pe locul doi şi vom juca o finală de o asemenea manieră. Ne propuseserăm să participăm în cupele europene în sezonul viitor, dar cred că am reuşit acest lucru cu un loc doi care reprezintă cea mai bună performanţă pe care o puteam obţine în acest sezon. Sînt mulţumit că am terminat sezonul cu bine”, a spus Boskovic. Dacă cele mai multe dintre voleibaliste au plecat deja în vacanţă, nu acelaşi lucru s-a întîmplat cu Claudia Cîrstoiu-Gavrilescu, Ioana Pristavu, Adriana Vîlcu şi Svetlana Radostina-Chiţigoi, care vor merge la loturile naţionale. Gavrilescu şi Pristavu sînt deja la lotul de senioare, care s-a reunit luni, la Buzău, în timp ce Vîlcu va pleca joi la lotul naţional de junioare. Radostina-Chiţigoi este convocată în lotul de senioare al Bulgariei.