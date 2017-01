CSV 2004 Tomis vrea o nouă victorie categorică

Aflată la un set de a doua calificare consecutivă în semifinalele Cupei României, după succesul cu 3-0, înregistrat miercuri, în faţa Penicilinei Iaşi, în prima manşă a sferturilor de finală, formaţia feminină CS Volei 2004 Tomis Constanţa priveşte cu încredere şi spre partida din campionat. Cele două formaţii se vor reîntîlni sîmbătă, de la ora 14.00, tot în Sala Sporturilor din Constanţa, în etapa a 16-a a Diviziei A1. După ce în tur au cedat la Iaşi, cu 2-3, voleibalistele antrenate de Aleksandar Boskovic şi Constantin Alexe vor revanşa şi în întrecerea internă, misiune ce nu pare una complicată după rezultatul înregistrat miercuri. „Nu mă aştept ca Iaşi să joace la fel şi sîmbătă, dar sper să se întîmple asta”, este de părere Aleksandar Boskovic, care se aşteptă însă la o replică dură a ieşencelor pe 4 februarie, în returul din sferturile Cupei României. „Nu cred că această echipă va arăta la fel la Iaşi, în retur. Este foarte important să nu mergem acolo cu gîndul că sîntem deja calificaţi, pentru că Penicilina este periculoasă la ea acasă. Poate că diferenţa de puncte înregistrată în cele trei seturi din meciul de miercuri ne dă încredere, dar asta nu înseamnă că pornim favoriţi în următoarea partidă”, a explicat Boskovic. Tehnicianul Tomisului nu s-a butut baza nici pentru această partidă pe noua achiziţie a echipei, Munoz Yoslan Garcia. Cubaneza a urmărit partida din tribune şi s-a arătat bucuroasă de victoria obţinută de coechipierele sale. „Eu încă aştept unele documente pentru a putea juca. Tomis este o echipă bună care se bate pentru primele locuri în campionatul intern. De cînd am venit aici am văzut partide frumoase pe care mă bucur că le-am cîştigat. Sînt sigură că se va putea îndeplini fără probleme obiectivul pentru că echipa are numeroase jucătoare talentate”, a spus sportiva în vîrstă de 28 ani.