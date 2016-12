CSV 2004 Tomis vrea să joace cît mai bine în Sala Sporturilor

Revenită duminică seară la Constanţa, formaţia feminină CS Volei 2004 Tomis nu are timp de odihnă. La doar două zile după disputarea celei de-a doua partide a finalei cu CSU Metal Galaţi, miercuri, de la ora 19.00, la Constanţa, în Sala Sporturilor, este programată cea de-a treia întîlnire din finala Diviziei A1 la volei feminin. Chiar dacă elevele lui Zoran Terzic conduc la general, cu 2-0, şi mai au nevoie de o singură victorie pentru a se încorona cu un nou titlu de campioană, voleibalistele constănţene speră într-o evoluţie bună şi pe teren propriu, unde suportul publicului ar putea împinge disputa spre cea de-a patra întîlnire. „Am jucat bine în prima partidă de la Galaţi, dar duminică nu am mai reuşit acelaşi lucru decît în primul set. Cred că acest lucru s-a întîmplat şi din cauza oboselii, dar noi am încercat să ne apărăm şansele noastre. Sperăm să putem oferi publicului constănţean un meci frumos şi miercuri, pentru că ne dorim foarte mult un rezultat bun. Avem şi avantajul că jucăm acasă, iar dacă vom juca la fel ca sîmbătă cred că putem obţine mai mult”, a declarat căpitanul Tomisului, Georgeta Ciobanu. Din păcate, după spectacolul de sîmbătă din Sala “Siderurgistul”, voleibalistele constănţene nu au putut păstra ritmul şi în cea de-a doua partidă, unde oboseala şi uzura celor şase jucătoare de bază ale Tomisului şi-au spus cuvîntul. În schimb, Terzic a avut avantajul unei bănci de rezerve care a făcut diferenţa în momentele cheie ale întîlnirii, chiar dacă experimentatele Ivana Djerisilo sau Mayvelis Martinez nu s-au ridicat în la nivelul obişnuit. „Noi am fost mult mai obosite şi cred că Galaţiul şi-a dorit să arate mai mult în cea de-a doua partidă decît în ziua precedentă. Au fost probabil mai motivate că au jucat acasă, dar şi pentru că cele două victorii le fac să vină la Constanţa cu un avantaj important”, a spus Claudia Cîrstoiu-Gavrilescu. „Cred că Galaţiul a avut sîmbătă cel mai greu meci de acasă. Este bine că am demonstrat că ne merităm locul în finală. Nu sînt mulţumit pentru aceste rezultate, pentru că mulţumit nu poţi fi decît la victorie, dar cred că au fost două partide care s-au ridicat la nivelul unei finale”, consideră preşedintele clubului constănţean, Cristian Zgabercea.

Gălăţencele îşi iau măsuri de precauţie

Avertizate de prestaţia voleibalistelor din partida de sîmbătă, gălăţencele vin precaute la Constanţa, unde vor să devină campioanele României încă de miercuri. „Au fost meciuri foarte grele pentru noi şi va trebui să fim foarte atente şi la Constanţa şi să ne concentrăm mai bine decît am făcut-o la noi în sală, unde am avut şi suportul publicului”, a spus Nneka Onyejekwe. „Tomisul a jucat foarte bine. Noi am prins o zi proastă, dar ne-am revenit în cea de-a doua partidă. Este normal acest lucru şi i se poate întîmpla oricărei echipe mari. Important este să evităm greşelile comise pentru că ne aşteaptă un meci dificil şi la Constanţa”, a declarat antrenorul Metalului, Zoran Terzic.