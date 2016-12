CTC deschide concertul Dilated Peoples din Bucureşti

Unii dintre cei mai renumiţi artişti de hip-hop ale ultimelor două decenii, membrii grupului Dilated Peoples din Los Angeles, se află pe lista numelor internaţionale importante ce vor concerta anul acesta, la Bucureşti. Evenimentul este programat pentru 2 februarie, într-un celebru club din capitală, iar în deschidere vor evolua DJ Undoo, Grupul de Rezistenţă şi cei trei băieţi de la formaţia CTC, Vlad Dobrescu, Doc şi Deliric.

Originar din Los Angeles, Dilated Peoples este un grup deja legendar pe scena internaţională de rap. Dilated Peoples este format din DJ Babu, Evidence şi Rakaa Iriscience, aceeaşi formulă ca şi acum 20 de ani. Păstrându-se la limita dintre comercial şi underground, cei de la Dilated Peoples s-au făcut remarcaţi prin prestaţiile live în cadrul evenimentelor muzicale cu celebrele piese „Worst Comes to Worst\" şi „This Way\", dar şi prin activitatea individuală a membrilor. Între turnee şi proiectele lor solo, Dilated Peoples lucrează la un nou album, „Directors of Photography”, pe care îl vor lansa la mijlocul acestui an.