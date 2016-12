Cu 50% mai mulţi turişti veniţi pe pasagere

08:16:42 / 05 Mai 2014

Turist

Am vazut ce faceau turistii in Constanta: fotografiau Casa cu Lei si se uitau ingroziti la riunele unor imobile pe unde misunau indivizi dubiosi !!! In centru un grup de francezi se indemnau unii pe altii sa treaca prin pasajul de la Tomis !!!!Chiar nu se putea reparara in atitia ani pasajul ala ? Doar curatenie daca se facea si tot era ceva..Bani pentru cluburi in Mamaia sunt mereu,dar de acolo nu cistigam si noi ..constantenii...