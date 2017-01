Cu autobasculanta împotriva unui Geely

O femeie care se afla la volanul unui autoturism Geely, înmatriculat B 86 UVF, a fost, ieri, la un pas de moarte, după ce o autobasculantă de mare tonaj i-a apărut brusc în faţa maşinii pe care o conducea regulamentar, pe un drum cu prioritate, de pe o stradă laterală. Numai reflexul inspirat al conducătoarei auto, Iuliana Gheorghe, de 43 ani, din Constanţa, a salvat-o de sub roţile autobasculantei IVECO, CT 08 EXO, condusă de Ciprian Bogdan Bokor, de 35 ani, din localitatea Lumina. Purtătorul de cuvînt al Serviciului Poliţiei Rutiere, subinsp. Marius Ghiţă, menţionază împrejurările în care s-a produs accidentul: „Şoferul autobasculantei rula dinspre strada Banu Mihalcea spre strada Dobrogei, iar la intersecţia cu strada Ion Raţiu nu a respectat semnificaţia indicatorului rutier „Oprire” şi a obligat-o pe conducătoarea unui autoturism care circula regulamentar pe strada cu prioritate să execute brusc un viraj dreapta, după care aceasta s-a urcat cu autovehiculul pe trotuar şi a intrat în coliziune cu gardul proprietăţii de la numărul 46A.” Scena le-a tăiat răsuflarea trecătorilor prezenţi în zonă: “Camionul nu a acordat prioritate femeii şi a intrat în maşina condusă de aceasta. Dacă şoferiţa nu vira imediat la dreapta, basculanta s-ar fi suit cu roţile pe capota ei şi ar fi nenorocit-o. A scăpat cu viaţă dar, după ce s-a izbit cu maşina în gard, a suferit lovituri la picioare cap şi abdomen, din cauza impactului, şi a fost transportată la spital cu o ambulanţă. După accident, şoferul basculantei a recunoscut că e vinovat, s-a comportat normal, era îngrijorat de starea femeii şi nu a încercat să găsească nu ştiu ce motive, aşa cum mai fac alţii”, a povestit Amet Tair, unul dintre martori. După investigaţiile medicale, Iuliana Gheorghe, deşi se afla încă sub şocul scenelor trăite, ne-a povestit: “Cînd mastodontul mi-a apărut în faţă am frînat cît am putut ca să evit să intru cu maşina sub el. Este firesc să fiu supărată. Cei care conduc maşini mari au impresia că ei trebuie să fie feriţi de ceilalţi participanţi la trafic sau că aceştia trebuie să se dea la o parte din calea lor… Bine că am scăpat cu viaţă!”. În ciuda faptului că a suferit traumatisme la nivelul picioarelor şi abdomenului, Iuliana Gheorghe a solicitat externarea.