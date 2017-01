"Cu baletul Max şi Moritz aducem în centrul atenţiei minunatul univers al copilăriei"

Compania de Balet a Teatrului Naţional de Operă şi Balet "Oleg Danovski" prezintă, în această seară, cu începere de la ora 18:30, la sala teatrului, premiera naţională "Max şi Moritz". Într-un interviu acordat cotidianului "Telegraf", regizorul spectacolului, Igor Kosac, a vorbit despre colaborarea cu balerinii constănţeni, oferind şi cîteva date despre subiectul baletului. Igor Kosak este un cunoscut balerin şi regizor, în prezent, el fiind profesor şi maestru de balet, în ţări precum Norvegia, Suedia, Anglia, Germania şi Olanda.

Reporter: Vă aflaţi pentru prima dată la Constanţa, pentru o colaborare cu balerinii Companiei de Balet a Teatrului Naţional de Operă şi Balet "Oleg Danovski". Care a fost prima impresie?

Igor Kosak: Eu am venit prima dată, în august, cu soţia mea, Heidrun Schwarz, dar, din păcate, ea a decedat. Atunci, am anulat totul, dar m-am întors în octombrie şi nu îmi pare rău. Compania de Balet din Constanţa lucrează profesionist şi am avut o atmosferă de lucru minunată şi sper ca totul să decurgă bine pe scenă. Sînt foarte satisfăcut de munca depusă în echipă şi mulţumit de faptul că am avut ocazia să lucrez cu această companie.

Rep.: Ce artişti aţi remarcat aici, la Constanţa?

I.K.: Sînt doi primi-balerini minunaţi, Horaţiu Cherecheş şi Cristian Tarcea, care deţin şi rolurile principale în acest spectacol. Aceşti doi artişti ar putea foarte uşor să facă parte din orice companie europeană de balet. De asemenea, mi-a plăcut şi de Felicia Şerbănescu, care o interpretează pe Frau Bock, Relu Dobrin, care este în acest spectacol croitorul Bock şi Monica Cherecheş, care va dansa şi ea pe Frau Bock.

Rep.: De ce publicul ar trebui să vină să urmărească acest spectacol?

I.K.: Nu sînt multe spectacole de balet pentru copii şi acesta ar fi unul dintre motive. Eu compar acest balet cu desenele animate "Tom şi Jerry". De ce oamenilor le place să urmărească aceste desene animate? Max şi Moritz nu se regăsesc doar în copiii din Germania. În orice ţară sînt copii năzdrăvani şi poveşti asemănătoare. Noi aducem în centrul atenţiei minunatul univers al copilăriei.

Rep.: "Max şi Moritz" face parte din spectacolele cu care Compania de Balet va susţine un turneu în Germania. Cum credeţi că va reacţiona publicul german, atunci cînd, într-o piesă nemţească, sînt balerini români?

I.K.: În primul rînd, este o poveste foarte cunoscută, pe care orice copil din Germania o ştie şi cred că le va plăcea. Nu cred că se vor gîndi de ce balerinii sînt români. Pur şi simplu, balerinii constănţeni au transpus în dans o poveste germană.

Rep.: Sînt diferenţe între balerinii constănţeni şi cei din Germania?

I.K.: Nu neapărat. Eu conduc o Companie de Balet, în Germania, care are 20 de dansatori, însă doar doi sînt din Germania. În Compania noastră sînt dansatori români, sloveni, francezi, italieni, ruşi, din aprox. toată lumea. Cel mai mult contează modul în care colaborezi cu dansatorii şi ce balet vrei să prezinţi. Am găsit, aici, la Constanţa o companie puternică, care are balerini cu experienţă, care pot dansa şi în spectacole de balet clasice sau de caracter.

Rep.: Le transmiteţi un mesaj cititorilor cotidianului "Telegraf"?

I.K.: Veniţi să vedeţi "Max şi Moritz", pentru că sînt sigur că vă va plăcea.