Cu bastonul de preşedinte, la plăcinte!

După cum am anticipat, PNL Constanţa a intrat în zodia schimbărilor cu orice preţ. Chiar dacă ne aflăm într-o etapă preliminară a alegerilor pentru şefia organizaţiei judeţene, cel puţin din punct de vedere calendaristic, spiritele s-au încins pe această temă! Liberalii au preluat modelul naţional cu leopardul care vopseşte gardul. Oficial, cum s-ar zice, sîntem în plină campanie electorală pentru alegerile europarlamentare dar, în realitate, toată lumea se gîndeşte la… prezidenţiale! O dovedesc din plin partiturile candidaţilor anunţaţi şi neanunţaţi. La scară mai mică, evident, una teritorială, situaţia este identică în PNL. Toată lumea ară terenul în numele idealurilor parlamentare europene dar, în realitate, cei mai mulţi dintre liberali au o fixaţie pe tema alegerilor interne de partid. Ca imagine generală, este o foială de nedescris! Toată lumea caută în raniţa de activist bastonul de preşedinte! Înfierbîntaţi de idealurile nescrise ale Puterii, unii răscolesc cu frenezie în raniţa personală. Băi, care mi-ai luat bastonul? Practic, în PNL Constanţa s-a declanşat bastoniada de vară. Din foarte multe puncte de vedere, o acţiune similară cu scandalul care, în vara anului trecut, a dat peste cap organizaţia judeţeană a PD-L. Cu bastonul de preşedinte s-a dat startul la plăcinte! De cum s-au mijit zorile în PNL, au început să apară tot felul de pretendenţi la şefia partidului, fie că este vorba de filiala municipală, fie că este vorba de cea judeţeană. Sigur, dacă liberalii se bazează pe o solidă rezervă de cadre, nu este nimic rău în toată această poveste. În definitiv, este de dorit să asistăm la o veritabilă competiţie şi nu la un congres după vechile tipare ale unităţii şi unanimităţii de monolit. Problema e, nu a mea, ci a liberalilor constănţeni, dacă domnii care alcătuiesc puzderia de căutători ai bastonului de preşedinte sînt sau nu pregătiţi pentru a prelua o funcţie care implică mari responsabilităţi. Este oare suficientă numai tinereţea într-o astfel de ecuaţie politică? Se poate impune pe această linie un activist care ţîşneşte acum din anonimat pentru a prelua din fuga calului nărăvaş bastonul de preşedinte? Este suficient doar certificatul de nou născut în PNL? Îşi permit liberalii să înlocuiască experienţa cu caşul de la gura unui politician care poate fi împins în faţă de o anumită grupare influentă? Se impune, la această oră, o schimbare cu orice preţ? O schimbare bruscă de dragul schimbării? Am citit declaraţiile unora dintre cei care vor să intre cu orice preţ în posesia bastonului de preşedinte al PNL Constanţa. De la un capăt la altul, doar poezie fără rimă. Chiar şi domnul Dănuţ Culeţu, fostul prefect al judeţului, pare să fi căzut în călimara cu melancolie. În lipsa altor argumente, dumnealui declară că îi place competiţia. Păi, cît s-a aflat în fruntea Prefecturii Constanţa, de ce nu a performat? Acum, în disputa sa pe muteşte cu Gheorghe Dragomir, adoptă aceeaşi tactică din perioada cînd se chinuia să pună jos administraţia Mazăre. Mult mai motivat pentru şefia partidului, pentru că domnia sa nu concepe să o ia de la zero ca simplu membru de partid, Dănuţ Culeţu se agaţă cu disperare de bastonul de preşedinte. Dincolo de toate aceste comentarii, un lucru este cert. Scos pe jumătate din raniţă, bastonul de preşedinte a provocat disensiuni şi dispute aprige între diverse grupări din partid. Cu siguranţă, după europarlamentare, spiritele se vor încinge şi mai mult. Ar fi fost bine ca, în perspectiva alegerilor prezidenţiale, toate aceste chestiuni să fie clarificate. După Mircea Geoană, Crin Antonescu ar putea fi o alternativă viabilă la preşedinţia ţării. Ca să-l învingă pe Băsescu, are nevoie şi de sprijinul liberalilor constănţeni. Ar fi de rîsul curcilor ca, în timpul campaniei pentru prezidenţiale, să asistăm la cafturi interne de partid!