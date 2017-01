Cu BMW-ul în casă

15:04:23 / 30 Decembrie 2013

pt11

ma nene tu esti retardat cu acte in regula sau nu? tocmai ce s-a dezbatut subiectul in comentariile anterioare si nu avea nr de bulgaria. cum zicea un coleg mai inainte; stai la seminte in fata blocului si comenteaza rahaturi. ups am uitat ca e frig si tre sa-ti manifesti ''inteligenta'' in alt mod