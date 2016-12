Cu cât ne-a sărăcit criza

Averea netă a populației s-a redus față de 2007, când a înregistrat un maxim, în special din cauza scăderii prețului activelor imobiliare, a declarat ieri viceguvernatorul BNR Liviu Voinea. „În 2008, raportul a fost de 4,5 la 1 între activele imobiliare și cele financiare nete, iar în prezent a ajuns sub 2 la 1. Acum, averea netă a populației este de cinci ori mai mare decât venitul anual disponibil“ , a spus Voinea. În privința gradului de îndatorare a populației, oficialul BNR a precizat că, per ansamblu, este unul din cele mai reduse din Europa, dar că România are mult mai multe gospodării supraîndatorate.