Cu cât putem fi amendați pentru chiul de la vot

07:18:03 / 21 Mai 2015

FOARTE BINE

IN GRECIA LEAGANUL DEMOCRATIEI VOTUL ESTE OBLIGATORIU, ESTE O MASURA F BUNA, ASA NU MAI SAT NIMENI PE LA COLTURI SA TRANCANE CA ESTE BINE SAU NU, NU AI CU CINE VOTA ANULEAZA VOTUL, SI ASA NU VA MAI FI ACEL CIRC , CU VOTUL MULTIPLU,SE VA STI POATE O DATA PENTRU TOT DEAUNA SI CATI VOTATI SUNT IN ROMANIA, VOTUL NU VA MAI PUTEA FI FURAT, FOARTE BINE. SI NU ESTE O OBLIGATIE ESTE O INDATORIRE, DAR CUM ROMANUL NU STIE DECAT DE PAR ATUNCI ESTE O MASURA F BUNA. NOI ROMANII AM INTELES DEMOCRATIA CA AVAND DREPTUL SA FACEM C VREM, CAND VREM SI UNDE VREM. CUM APARE CEVA F STRICT GATA NU MAI ESTE DEMOCRATIE, SI NU CREDC CA DACA ITI RUPI 15 MINUTE SA MERGI LA VOT ESTE UN EFORT ASA DE MARE, ASA STIM SA STAM PRIN CARCIUMI SAU SA TAIEM FRUNZA LA CAINII.