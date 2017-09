Cu cât trăim, de fapt, pe lună? Efectul cotei unice vs taxarea progresivă a veniturilor

Şi în anul 2017, în medie, statele din Uniunea Europeană care au cota unică au, în total, un nivel de taxare a angajaţilor, la salariul mediu, mai mare decât cel perceput de statele cu impozit progresiv, potrivit economica.net. Este concluzia Institutului Economic Molinari, care arată că, spre exemplu, rata reală de taxare este mai mare în România decât în Danemarca. În UE, doar şase state, dintre cele mai puţin dezvoltate, practică un sistem de taxare în cotă unică, potrivit economiştilor de la Institutul Economic Molinari: Bulgaria, România, Ungaria, Estonia, Letonia şi Lituania.

Economiştii spun că rata reală totală a taxării (contribuţii sociale, impozitul pe venit şi TVA) ar fi în acest an, în medie, de 45,58% din salariul brut, în cazul statelor care au cotă unică, în comparaţie cu cele 44,52% cât ar fi rata reală totală a taxării în statele care au cotă progresivă.

Astfel, în top zece al statelor europene cu cea mai mică rată efectivă reală de taxare a veniturilor angajaţilor obişnuiţi, nouă au cotă progresivă de impozitare şi doar una, Bulgaria, are cotă unică. Poate părea paradoxal, dar în Marea Britanie nivelul total al taxării este mai mic decât în Bulgaria, iar în Suedia, pe care toată lumea o percepe ca pe o ţară cu taxe usturătoare, nivelul total al taxării veniturilor angajaţilor este doar cu puţin mai mare, doar un punct procentual, faţă de România. Cea mai mică rată efectivă de taxare a veniturilor se regăseşte în Cipru şi este de 23,4%. Potrivit datelor economiştilor, la un salariu mediu brut de 25.189 de euro, un cipriot rămâne, după taxe, contribuţii şi plata TVA, cu 19.294 de euro, adică, în medie, circa 1.600 de euro pe lună. În clasament urmează Malta, Irlanda, Marea Britanie, Bulgaria (este singura cu cota unică, de 10%, din acest top 10), Luxemburg, Danemarca, Spania, Slovenia şi Portugalia.

România are o cotă totală reală a taxării de 46,69%, nivel cu care este peste media UE, în condiţiile în care are sistem de cotă unică. Iată de fapt cum se “împarte” un salariu mediu în România: salariul mediu brut anual este în România de 8.368 de euro. Din el se plătesc contribuţiile sociale datorate de angajat (1.590 de euro), apoi impozitul pe venit (906 euro), apoi contribuţiile sociale ale angajatului (1.118 euro). Rămâne un salariu net de 4.755 de euro pe an, dar, după ce se scade şi TVA de 19% (294 de euro), rămân 4.461 de euro într-un an, adică circa 371 de euro pe lună.