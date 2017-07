Cu ce se mai ocupă americanii? Marşuri contra şi pro Trump, cu o prezenţă suspect de redusă

Mii de persoane au participat duminică la marșuri și mitinguri convocate în 46 de orașe din Statele Unite pentru a cere Congresului să înceapă procedura de destituire a președintelui Donald Trump, informează EFE. La aceste marșuri, convocate de activiști pentru drepturile omului, participanții au protestat și față de măsurile luate de Trump în sfera imigrației, față de afacerile președintelui american în străinătate, posibilul amestec al Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016 și presupusa obstrucționare a anchetei în acest caz. „Obstrucționarea justiției și faptul că a încălcat „clauza remunerațiilor străine” sunt ambele motive constituționale pentru ca actualul Congres să-l ancheteze și să-l destituie pe președinte”, a declarat pentru EFE Tudor Popescu, din partea grupului Indivisible CA D-39, principalul organizator al manifestației din Los Angeles, oraș californian unde a avut loc cel mai mare protest la adresa lui Trump, care - după spusele organizatorilor - a reunit aproape 10.000 de participanți. Potrivit Xinhua, protestatarii din Los Angeles purtau pancarte pe care se putea citi „CEL MAI RĂU PREȘEDINTE DIN CÂȚI AU EXISTAT VREODATĂ” și au scandat „Jos, jos, jos cu Trump, sus, sus, sus poporul”. Tot la Los Angeles a avut loc și o contramanifestație în fața sediului poliției locale. Mike Tokes, unul dintre promotorii acestui miting, a declarat presei locale că prezența sa se datorează nevoii de „a contracara acțiunile stângii liberale” și i-a invitat pe susținătorii lui Trump să-l sprijine pe președinte, fie în mod public, fie pe rețelele de social media. Susținătorii lui Trump fluturau drapele americane și purtau pancarte cu sloganul lui Trump din timpul campaniei electorale: „Să redăm măreția Americii”.

Totuși, participarea la cele 46 de marșuri a fost destul de redusă, notează EFE. Unul dintre proteste s-a desfășurat la New York, unde s-au adunat doar câteva zeci de persoane în fața Trump International Hotel, unde a participat și un grup de oameni care și-au manifestat sprijinul pentru Trump. Cele două marșuri s-au desfășurat fără incidente. „Mâini foarte mici nu pot construi zidul” de la granița cu Mexicul, au strigat protestatarii din New York, unde un bărbat deghizat în președintele rus, Vladimir Putin, era așezat pe umerii unei alte persoane deghizate în Donald Trump și purta o pancartă pe care se putea citi „Nu există legături cu Rusia. Credeți-mă”. Un alt marș anti-Trump a avut loc în Palm Beach, statul Florida, la clubul Mar-a-Lago, proprietate a președintelui american. „Astăzi mărșăluim în solidaritate cu alte orașe din SUA pentru a declara că dorim legiuitori care să acorde prioritate persoanelor și, pe baza dovezilor, să voteze destituirea președintelui”, a declarat pentru EFE Sharyn Richardson, organizatoarea marșului din Austin, statul Texas. În Atlanta, statul Georgia, câțiva manifestanți au cerut destituirea președintelui american pe motiv că „regimul lui Trump și al lui Pence (vicepreședintele Mike Pence - n.r.) trebuie să se care” de la Casa Albă. Nici la Chicago și la New Orleans numărul participanților la mitinguri nu a fost foarte mare, organizatorii informând că prezența a fost de 100, respectiv 300 de persoane.