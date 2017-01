Cu doi georgieni în plus... spre victorie!

Rugby Club Judeţean Farul... la prima apariţie pe teren propriu în noul campionat, sîmbătă dimineaţă, de la ora 10.00, pe stadionul de rugby "Farul"! Într-un meci de zile mari, cu Remin Baia Mare, o echipă ce ne-a învins întotdeauna de cînd a re-promovat pe prima scenă rugbystică a ţării... după ce retrogradase acum trei ani, ca urmare a scandalului de dopaj din finala mică pierdută cu Farul. Într-un campionat început cu înfrîngerea la Iaşi (13-25), dreasă de rezultatul bun de la Timişoara (23-13), meciul cu Baia Mare va fi un moment al adevărului. "Da... sîmbătă e meciul cel mare! La Timişoara a fost un joc folositor, în special pentru moralul nostru, pentru a ne reveni după hopul de la Iaşi şi schimbarea antrenorului. Acum jucăm pentru prima oară acasă în noul campionat, iar partida cu Baia Mare va fi capitală... ne dorim să o cîştigăm!”, a declarat căpitanul Daniel Carpo, revenit săptămîna trecută pe teren, după fractura de claviculă suferită la începutul verii.

În trupa antrenată de Gheorghe Florea şi Florea Opriş ar putea debuta în pachetul de înaintare şi ultimii veniţi la gruparea constănţeană... georgienii Lasha Tavarkiladze şi Lasha Azaladze, sosiţi în urmă cu două zile. Primul are 19 ani şi evoluează pe postul de închizător, dorindu-şi o carieră de succes în tricoul Farului: "Am făcut deja două antrenamente alături de noii mei coechipieri şi pot să spun că mă simt foarte bine. Abia aştept primul meci, cel de sîmbătă cu Baia Mare, am înţeles că va fi greu, însă cred că vom cîştiga”, spune puştiul, care a auzit numai lucruri bune despre echipa constănţeană de la primii trei georgieni care au evoluat sezonul trecut la Farul, Sanikidze, Jgenti şi Mchedlishvili. Dacă prezenţa lor în echipa de start la partida din etapa a treia este pusă sub semnul întrebării, din cauza perioadei scurte de adaptare, Farul va avea sigur un georgian în primul „XV”, demi-ul Bidzina „Bibi” Shamkaradze. Partida de mîine, dintre Rugby Club Judeţean Farul şi Remin Baia Mare va începe la ora 10.00 şi va fi transmisă în direct de TV Neptun.