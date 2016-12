Cu gândul la Final Four-ul Cupei EHF, HCM este de neoprit în LN

06:12:48 / 13 Mai 2014

PLECAREA LA FINAL FOUR ESTE JOI LA ORA 18.00

Deja nesimtirea unora atinge pragul penalului. Ma vad nevoit sa fac plangere penala pentru cel de la numarul 1 care semneaza pentru a nu stiu cata oara in numele meu. PLECAREA RAMANE JOI 15 MAI LA ORA 18.00. Ne intalnim la ora 17.30 si plecam la 18. In aceasta excursie merg oameni maturi, femei si pesnionari, familii si nu in ultimul rand 2 copii (unul de 9 ani si unul de 11). Vom imbina experienta unei excursii europene cu prezenta la FINAL FOUR. Plata in rate! Tinanad cond ca am achitat deja si cazarile si biletele pentru Final Four si risc sa pierd banii accept sa ii recuperez si in rate. Detalii suplimentare la telefon: 0724 650 340 - Sorin Mihailescu