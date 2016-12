Cu gâtul înţepenit şi feţe paralizate din cauza aerului condiţionat

Vremea caniculară atrage după sine multe probleme de sănătate pentru cei care abuzează de „minunea” numită aer condiţionat. „De cele mai multe ori, filtrele de aer nu sunt curăţate şi constituie o adevărată fermă de viruşi, bacterii şi de ciuperci, care, antrenate de curenţii de aer ajung în tractul nostru respirator şi ne îmbolnăvesc. Apar afecţiuni precum rinite, sinuzite, faringite”, a declarat medicul reumatolog Camelia Ciobotaru. În medie, 3-4 persoane se prezintă în fiecare săptămână la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa acuzând diverse probleme din cauza aerului condiţionat. Dr. Ciobotaru a afirmat că există chiar o bacterie numită Legionella, care „iubeşte” aerul condiţionat şi poate determina apariţia pneumoniei cu Legionella, o afecţiune destul de agresivă, însoţită de tuse, febră, transpiraţii etc. Nici expunerea organismului supraîncălzit la curenţi foarte reci de aer nu este benefică organismului. Medicul ne sfătuieşte să nu reglăm aparatele de aer condiţionat mai jos de 24 de grade Celsius. „De-a lungul timpului, am avut pacienţi înţepeniţi de-a dreptul din cauza aerului condiţionat. De curând, ne-a venit o adolescentă în vârstă de 16 ani, care a stat la plajă, apoi, în maşină, a stat în frig, pentru că aerul condiţionat mergea la maximum. Nu mai putea mişca deloc capul. În general, aparatele trebuie reglate cu trei grade mai jos faţă de temperatura de afară“, a mai spus specialistul. Medicii susţin că este posibil chiar ca numărul de cazuri să crească în perioada următoare, mai ales că este foarte cald şi oamenii au tendinţa să dea drumul la aparatele de aer condiţionat cât pot de tare. Din păcate, mulţi dintre cei care au de suferit nici măcar nu merg la medic şi preferă să se trateze acasă, aşa cum ştiu ei mai bine. Problema este că, netratate, aceste afecţiuni pot duce la complicaţii medicale şi, în cazurile extreme, chiar şi la deces. Aparatul de aer condiţionat trebuie montat în aşa fel încât aerul să fie dispersat egal în fiecare parte a camerei. Aparatul trebuie fixat pe un perete solid, pentru a evita vibraţiile, iar furtunul de evacuare trebuie să se afle sub ţeava de cupru, neîndoit sau curbat.