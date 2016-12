Cu Itsy Bitsy, citeşti şi creşti ca-n poveşti!

Radio Itsy Bitsy îi invită pe toţi copiii din Constanţa să citească şi să dăruiască. Postul de radio lansează campania “Citeşti şi creşti ca-n poveşti!”, o campanie pro-lectură iniţiată de Itsy Bitsy, susţinută de Fundaţia Vodafone şi de Fulga. Cărţile pe care copiii le-au citit deja pot fi donate în centre de colectare special amenajate în oraşele în care emite Itsy Bitsy. În schimb, cei mici primesc “Cartea de Poveşti Itsy Bitsy”, în care chiar îndrăgiţii eroi Itsy şi Bitsy, Zăpă, Magicianul şi Buna Poveştilor, Aranburu, Maştera şi Spiriduşul-nu-Ştiu-Cum-Mă-Cheamă şi-au scris propriile poveşti. Cărţile donate de micuţii inimoşi se vor aduna într-o bibliotecă pe care Itsy Bitsy o va dota, în numele donatorilor, pentru cei peste 300 de copii nevoiaşi de la Centrul Valea Plopului din judeţul Prahova (www.valeaplopului.com). Itsy Bitsy promovează lectura ca hrană pentru minte şi suflet, pentru o dezvoltare armonioasă a copilului. Campania este necesară în contextul actual, în care timpul alocat de copii activităţilor ca privitul la televizor sau jocurile pe computer creşte într-un ritm alarmant, în defavoarea lecturii. Campania “Citeşti şi creşti ca-n poveşti!” promovează nu doar importanţa lecturii în dezvoltarea copilului, ci şi altruismul în rîndul celor mici, calitate definitorie a personalităţii omului. Itsy Bitsy încurajează copiii să doneze cartea sau cărţile citite pentru ca şi copiii cu posibilităţi financiare modeste, dar nu mai puţin doritori să citească şi să cunoască, să poată avea acces la cărţile care altfel le-ar fi fost, poate, inaccesibile. În schimbul cărţii dăruite, cei mici primesc o carte nou-nouţă, o armă în plus în lupta cu multitudinea de informaţii nocive şi nepotrivite pentru vîrsta lor la care aceştia au acces. “Balaurul informaţional”, aşa cum a numit Itsy Bitsy pericolul, îi învaţă pe copii cu lenea, invidia, viclenia, încăpăţînarea, nepăsarea, răutatea, egoismul sau minciuna. Copiii pot învinge în lupta cu acest personaj negativ folosind cea mai puternică armă care există: lectura! De aceea este important să citească nu doar ei, ci şi să le permită şi altor copii accesul la lectură. În Constanţa, cărţile pot fi donate pînă pe 12 septembrie în centrele de colectare din Diverta Park, B-dul Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C, Diverta Tomis, Str. Ştefan cel Mare nr. 36-40.

Itsy Bitsy este o platformă educativă pentru copii şi părinţi ce include primul post de radio pentru părinţi şi copii din Europa, Itsy Bitsy FM, care emite onair şi online; postul de radio pentru bebeluşi Itsy Bitsy Bebe, ce emite exclusiv online; portalul itsybitsy.ro şi Evenimentele Itsy Bitsy, care permit contactul direct şi permanent cu publicul în grădiniţe, şcoli, locuri de joacă sau parcuri. Platforma Itsy Bitsy respectă ritmul ideal de viaţă al unui copil, se adresează în egală măsură copiilor şi părinţilor şi nu promovează produse şi servicii care pot afecta sănătatea şi dezvoltarea mentală.