Cu măgăriţa „Puica“ în jurul lumii!

La vârsta la care mulţi se gândesc doar la plimbări scurte prin parc şi inevitabila pensie, un german şi-a lăsat în urmă tot ce avea drag şi a plecat, singur, în jurul lumii. Ahmed Bukalfa, care zilele acestea a ajuns la Constanţa, a mărturisit că excursia a fost una dintre cele mai bune alegeri pe care le-a luat în viaţă. „Am venit din Munţii Pădurea Neagră până în Delta Dunării cu o canoe. În deltă am dat la schimb ambarcaţiunea pe un magăruş. În România a fost foarte frumos. Pot spune acum că majoritatea germanilor au o imagine foarte diferită de realitate faţă de ceea ce înseamnă România. Aici am întâlnit oameni foarte prietenoşi şi experimentaţi. Dacă nu vor exista probleme neprevăzute, sper să ajung la Istanbul în această toamnă. Călătoria este un vis pe care îl am de foarte mult timp. Mi-am dorit foarte mult să merg singur în jurul lumii. După Istanbul poate voi pleca spre Africa sau Asia, dar nu ştiu. Încă nu m-am hotărât“, a declarat Ahmed Bukalfa. Cetăţeanul german spune că s-a hotărât să îşi pună în aplicare acest vis după moartea soţiei sale. „Nu a fost uşor să plec. Am lăsat în urmă cei patru copii, care sunt mari acum şi sunt la casele lor, cu familiile. Am hotărât ca acum să am timp şi pentru mine“, a adăugat Ahmed Bukalfa. Din păcate, însă, germanul va trebui să stea în România mai mult timp decât a anticipat. Planurile acestuia au fost date peste cap de faptul că măgăriţa „Puica“ nu are paşaport şi nici documentele medicale necesare pentru a putea trece graniţa. Preşedintele Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor din Constanţa, Zeadin Murat, încearcă în prezent să obţină actele necesare pentru ca „Puica“ să poată ieşi din ţară în condiţii legale.