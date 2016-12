Cu mâna în ghips la simularea Evaluării Naţionale

Într-o realitate în care din ce în ce mai mulţi elevi nu mai sunt interesaţi de învăţătură şi sunt atenţi să preia modele negative prezente în societate, există şi copii care conştientizează că educaţia este singura care îi poate ajuta să le fie mai uşor în viaţă. Nu degeaba părinţii i-au bătut la cap ani întregi! Copiii lor sunt cei care, chiar şi atunci când stau prost cu sănătatea, aleg calea mai grea şi preferă să înfrunte un obstacol decât să se sustragă situaţiei. Astfel de elevi sunt modele pentru colegii lor care au altă percepţie asupra învăţăturii şi preferă să obţină un câştig în viaţă prin alte metode, mai puţin ordodoxe.

UN ELEV... GHINIONIST Un exemplu este şi Mihai Popescu. Este elev la Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria” şi a ţinut cu tot dinadinsul să participe la simularea Evaluării Naţionale (EN), organizată ieri, deşi are mâna dreaptă în ghips încă din vacanţa intersemestrială. El a dictat răspunsurile unui profesor de sprijin desemnat de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, care le-a trecut pe hârtie. „Eram pe pârtia Clăbucet, făceam întrecere pe placa de snowboard cu fratele meu. Am lovit o bucată de gheaţă, am sărit, n-am vrut să mă lovesc la spate şi am căzut pe mâini. Iniţial am crezut că am mâna luxată, dar, la control, medicii au spus că este ruptă. Atunci mi-am pus mâinile în cap”, a spus elevul. El se consideră ghinionist pentru că şi-a rupt mâna tocmai înainte de simulare, însă nu crede că este un impediment pentru a participa la un examen. Chiar dacă unii colegi îl consideră nebun că a venit la evaluare cu mâna ruptă, el a spus că şi-a dorit mult să afle nivelul cunoştinţelor sale. E adevărat că a fost îndrumat şi de mama sa. „Dacă dădeam direct examenul naţional, puteam să fiu surprins de rezultat. Am făcut meditaţii, însă evaluarea îmi prinde bine, mai ales că m-am pregătit. Am lucrat mai mult la testele orale şi, atât cât am putut, am scris şi cu mâna stângă”, a mai spus Mihai. Elevul a recunoscut că nu i s-a mai întâmplat niciodată să vină la examen cu mâna ruptă, însă are experienţă la căzături. A mai avut rupte ambele mâini: dreapta încă o dată, iar stânga, de trei ori. Chiar dacă la simulare a venit cu mâna înfăşurată în ghips, ceea ce ar fi fost un bun pretext pentru copiuţe, el a spus că nu s-a gândit la asta pentru că a învăţat. De fiecare dată când a avut mâinile rupte, colegii şi-au lăsat semnăturile pe ghipsul său şi la fel s-a întâmplat şi de data asta. Şi colegii de înot ai lui Mihai au vrut să-i lase mesaje, chiar şi profesorul de înot, care i-a scris: „Eu sunt bleguţ”.

DEFICIENŢE Un alt exemplu demn de urmat este cel al unei eleve de la Şcoala nr. 29 „Mihai Viteazul”, care, în ciuda faptului că diagnosticul său este de tulburare pervazivă, ceea ce înseamnă deficit de atenţie, memorie şi concentrare, şi-a dorit să participe la simularea de limba şi literatura română, la fel ca şi colegii săi. Mama spune despre fiica ei că şi-a auzit colegii vorbind la şcoală despre evaluare şi, dacă n-ar fi participat, s-ar fi simţit exclusă din rândul celorlalţi. Ea se va prezenta şi la EN din vară. „Fiica mea a fost integrată de la început în clasă. Este un copil liniştit, nu-şi deranjează colegii. A ajutat-o foarte mult învăţătoarea alături de care a fost în primii patru ani. Ea a fost cea care i-a îndemnat pe ceilalţi colegi s-o ajute, considerând-o ca pe o soră mai mică. De câte ori răspundea corect, o încurajau şi o aplaudau ca să o motiveze”, a povestit mama. La rândul său, directorul unităţii de învăţământ, prof. Daniela Badea, a declarat că în şcoala sa a fost un singur caz special. „În loc de două ore, eleva a beneficiat de trei ore, doi asistenţi şi un profesor de sprijin care să o supravegheze. În plus, ea a dat simularea singură în sală, pentru că aşa au solicitat părinţii. Sperăm să nu aibă emoţii şi să se descurce”, a spus prof. Badea înainte de simulare. Eleva cu deficienţe a avut parte de condiţii speciale, asemeni altor 28 de cazuri de copii din judeţ, dintre care unii care au solicitat să dea simularea la domiciliu, iar alţii au avut nevoie de profesori de sprijin.

227 de absenţi la simularea primei probe

La nivelul judeţului Constanţa, 6.018 elevi au dat simularea la proba scrisă de limba şi literatura română la EN, la care se adaugă 227 de elevi care au absentat. Cei mai mulţi au spus că subiectele au fost destul de uşoare şi se aşteaptă să obţină note mari. ISJ a anunţat că în toate unităţile şcolare au funcţionat camerele de supraveghere video. Subiectul la limba şi literatura română a fost elaborat de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi profesorii spun că a avut un grad de dificultate mediu, specific examenelor care au ca scop evaluarea competenţelor pentru finalul ciclului gimnazial.