Cu motocicleta în gard

Doi tineri au fost răniţi ieri după-amiază, în urma unui accident rutier produs în municipiul Constanţa. Poliţiştii de la Rutieră spun că Tudor C., de 20 de ani, a condus o motocicletă Kawasaki, înmatriculată B 62 FUM, pe strada Delfinului. Ajuns la intersecţia cu strada Semănătorului, au stabilit anchetatorii, din cauza neatenţiei, acesta a pierdut controlul motocicletei şi s-a oprit în gardul unei case. „Nu i-a sărit niciun pieton în cale, nu a trecut pe aici nicio maşină. Pur şi simplu, nu a virat nici la stânga, nici la dreapta şi s-a izbit de gardul din faţă! Nu cred că a mai putut să controleze motocicleta. A fost cumplit! El era extrem de grav rănit, avea sânge peste tot, fata se simţea mai bine”, a declarat o martoră. „Mi se pare inexplicabil faptul că a mers drept înainte, în gardul ăsta. Se poate să nu fi avut experienţă. Eu mă mir că au supravieţuit, având în vedere cât de puternic a fost şocul”, a spus un alt martor. În urma cumplitului impact, Tudor C. a fost rănit grav, în vreme ce o adolescentă de 17 ani, pasageră pe motocicletă, a scăpat cu leziuni mai uşoare. La locul accidentului au sosit două echipaje SMURD care i-au transportat pe răniţi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, acolo unde tânărul de 20 de ani a rămas internat, starea lui fiind gravă. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii de la Rutieră au descoperit că Tudor C. nu are permis de conducere pentru categoria A. Oamenii legii continuă cercetările pentru a elucida împrejurările exacte în care s-a petrecut accidentul rutier.